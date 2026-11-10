İsrail\'den Gazze\'ye yeni saldırı! O anlar kamerada

İsrail Gazze Şeridi'nde bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Tel el-Hava Mahallesi'ndeki inşaat halindeki atölyeyi hedef alan saldırı, can kaybına ve yaralanmalara neden oldu.

İSRAİL ORDUSU İNŞAAT HALİNDEKİ ATÖLYEYİ VURDU

Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'ni hedef aldı. İsrail'e ait bir insansız hava aracı, mahallede bulunan ve henüz inşaatı tamamlanmamış bir atölyeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından bölgeden can kaybı ve yaralanma haberleri geldi.

SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Tel el-Hava Mahallesi'nde gerçekleştirilen İHA saldırısının ardından 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Böylece saldırıda toplam 10 kişinin öldüğü veya yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, yaralıların sağlık durumları hakkında da ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSU DAHA ÖNCE TAHLİYE EMRİ VERMİŞTİ

Saldırının dikkat çeken ayrıntılarından biri de hedef alınan bölgeye daha önce İsrail ordusu tarafından tahliye emri verilmiş olmasıydı. İsrail ordusunun daha önce boşaltılmasını istediği Tel el-Hava Mahallesi'nde, bu kez İHA ile hava saldırısı gerçekleştirildi. Tahliye emrinin tam olarak ne zaman verildiği ve saldırı sırasında bölgede kaç kişinin bulunduğu konusunda ise ayrıntı aktarılmadı. Tahliye emrinin ardından düzenlenen saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirmesi ve 8 kişinin yaralanması, bölgedeki son gelişmelerin önemli ayrıntıları arasında yer aldı.

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Gazze kentindeki hava saldırısı sırasında çevrede bulunan kişiler, yaşananları kamerayla kayıt altına aldı. İsrail ordusunun inşaat halindeki atölyeyi hedef aldığı anlar görüntülere yansıdı. Saldırının kaydedilmiş olması, Tel el-Hava Mahallesi'nde yaşanan olayın en dikkat çekici yönlerinden biri oldu. Görüntülerdeki ayrıntılara ilişkin ek bilgi verilmezken, saldırının İHA ile gerçekleştirildiği bildirildi.