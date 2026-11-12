Adana'da eşarpla yüz gizleyen 3 kadın işçinin 1 milyon liralık ziynet ve dövizini çaldı - Son Dakika
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Adana'da eşarpla yüz gizleyen 3 kadın işçinin 1 milyon liralık ziynet ve dövizini çaldı

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Adana\'da eşarpla yüz gizleyen 3 kadın işçinin 1 milyon liralık ziynet ve dövizini çaldı
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Adana Yüreğir'de kimliği belirsiz 3 kadın, inşaat işçisi Ahmet Kaya'nın dairesine kapıyı zorlayarak girdi. Kadınlar yatak odasındaki gardıroptan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri alarak kaçtı; Kaya tüm birikimlerinin çalındığını söyledi.

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyip, inşaat işçisi Ahmet Kaya'nın (28) evine giren kimliği belirsiz 3 kadın, yatak odasındaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Tüm birikimlerinin çalındığını belirten Kaya, "İnşaatta çalışarak biriktirdiğim paralarımızı, düğünde takılan altınlarımızı alıp gittiler. Bunlar artık çete olmuş, biz bunlardan kurtulmak istiyoruz" dedi.

Olay, 9 Kasım'da saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen 3 kadın, o sırada kimsenin bulunmadığı inşaat işçisi Ahmet Kaya'nın evine, kapısını zorlayarak girdi. Şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri bulup, çaldı. Daha sonra kapıyı kapatıp, binadan ayrılan şüphelilerin eve girdiği ve çıktığı anlar başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnşaatta çalışmak için şehir dışında bulunan Ahmet Kaya'nın eşi, eve döndüğünde altın ve dövizlerin yerinde olmadığını fark etti. Kaya çiftinin ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aynı yöntemle sokaktaki 3 evden daha hırsızlık yapıldığını belirten Kaya, "İş için şehir dışına çıkmıştım. Eşim de evde tek kalmamak için ailesinin evine gidecekti. Yanında altınları da götürmek isteyince hırsızlığı fark etmiş. Başta birbirimizden şüphelendik ancak kamera kayıtlarına bakınca hırsızlığı anladık" dedi.

'HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI'

Bütün birikimlerinin çalındığını ifade eden Kaya, "İnşaatta çalışarak biriktirdiğim paralarımızı, düğünde takılan altınlarımızı alıp gittiler. Daha önce amcamın evine, karşımızdaki komşumuzun da evinden aynı yöntemle hırsızlık oldu. Yaklaşık 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında bir kaybımız var. Bütün birikimimizi çaldılar, hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

'ARTIK PROFESYONEL OLMUŞLAR'

Şüphelilerin evleri kontrol ettiğini anlatan Kaya, "Önce kapıları çalıp, evde birinin olup olmadığını kontrol ediyorlar. Eğer evde biri varsa, uydurdukları isimdeki kişinin yanına geldiklerini bahane ediyorlar. Evin boş olduğunu anlayınca da ellerindeki malzemelerle kapıyı açarak içeri giriyorlar. Bunlar artık çete olmuş, biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Artık profesyonel olmuşlar. Eve girdiklerinde ne yapacaklarını, nereye bakacaklarını çok iyi biliyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
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