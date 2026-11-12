Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde
Haber Videosu

ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması ve Fed yetkililerinin faiz artırımına işaret eden açıklamalarıyla güçlenen dolar, altın fiyatlarını bir haftanın en düşük seviyesine çekti. Ons altın 3.969 dolara kadar gerileyerek 4 bin doların altına inerken, gram altın 6.430 lira seviyesinde işlem görüyor. Fed’in aralık toplantısında faiz artırımı beklentisi güçlenirken, gözler Cuma günü açıklanacak ABD ÜFE verisine çevrildi.

Küresel piyasalarda altın, ABD’den gelen enflasyon verisi ve güçlenen doların baskısıyla haftanın ikinci yarısına kayıpla başladı. Ons altındaki düşüş yurt içi fiyatlara da yansıdı.

ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINDA

Önceki gün 4.066 dolara kadar yükselen ons altın, satışların hızlanmasıyla günü yüzde 1,1 kayıpla 3.988 dolardan tamamladı. Perşembe sabahı 3.969 dolara kadar gerileyen spot altın, 4 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ons altın, Türkiye saatiyle 07.27 itibarıyla 3.978 dolar seviyesinde işlem gördü. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 3.983 dolara indi.

GRAM ALTIN 6.430 LİRA SEVİYESİNDE

Önceki gün yüzde 1,12 kayıpla 6.339 liradan kapanan spot gram altın, yeni işlem gününe 6.428 liradan başladı. Serbest piyasada saat 09.13 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.430,11 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 10.557 lira olarak kaydedildi. Yarım altın 21 bin lira, Cumhuriyet altını ise 42 bin lira bandında satılıyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE de yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde yüzde 0,3 yükseldi. Artışta barınma ve gıda maliyetleri öne çıktı.

Ekim ayına ait yıllık enflasyon oranı ise açıklanmadı. BLS, geçen yıl ekimde yaşanan hükümet kapanması nedeniyle fiyat verilerinin toplanamadığını ve yıllık karşılaştırma yapılamadığını bildirdi.

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNDE

Enflasyon verisinin ardından dolar, başlıca para birimleri karşısında son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar bazında fiyatlanan altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale geldi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi sınırladı.

GÖZLER FED’İN ARALIK TOPLANTISINDA

Piyasalar, Fed’in 8-9 Aralık’taki toplantısında faiz artırımını büyük ölçüde fiyatladı. Bazı piyasa fiyatlamalarında aralıkta artırım ihtimalinin yüzde 91 seviyesinde olduğu belirtiliyor. Fed Guvernörü Christopher Waller, veri açıklanmadan önce çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 veya üzerinde gelmesi halinde 50 baz puanlık daha büyük bir artışın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Yatırımcılar şimdi 13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ÇİFT YÖNLÜ ETKİLİYOR

ABD ile İran arasındaki gerginlik ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor. İranlı yetkili Mohsen Rezaei’nin müzakereler için ABD’ye şartlar sunması ve nükleer malzemenin ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyeceğini açıklaması diplomatik çıkmazı sürdürürken, Katar’ın arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Bölgedeki gerilim güvenli liman talebiyle altını desteklerken, petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon ve faiz artırımı endişelerini de büyütüyor. Bu durum altın üzerinde ek baskı oluşturuyor.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik değerlendirmelerde ons altın için 3.975-3.942 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4.083-4.148 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 200 günlük ortalamanın bulunduğu 6.645 lira ile 50 günlük ortalamanın bulunduğu 6.660 lira seviyeleri takip ediliyor.

OCBC Stratejisti Christopher Wong, aşağı yönlü risklerin artması halinde ons altının 3.870 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak ise 4 bin dolar seviyesinin ons altın için önemli bir eşik olduğunu belirtti. Analistler, kısa vadede petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların yönünün belirleyici olacağını ifade etti.

Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değiştiAltın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıOns AltınEkonomiAralıkGüncelGündemİranFEDSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Teşkilat dizisinin setini bastılar Ölüm tehdidiyle haraç istediler Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Bu nereden çıktı şimdi Taraftarı endişelendiren haber Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
Putin’in asıl planı ortaya çıktı Hedef aslında Ukrayna değil Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:41
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:47
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:11
Bu nereden çıktı şimdi Taraftarı endişelendiren haber
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
07:41
Nvidia CEO’su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması Bu kez şirketin başkan yardımcısı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı
07:07
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim Tabelalar değişti
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti
06:55
Güllü davasında Sultan Nur Ulu’dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
06:50
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
03:12
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama Patron için ev hapsi kararı
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:15:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android