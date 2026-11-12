Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Küresel piyasalarda altın, ABD’den gelen enflasyon verisi ve güçlenen doların baskısıyla haftanın ikinci yarısına kayıpla başladı. Ons altındaki düşüş yurt içi fiyatlara da yansıdı.

ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINDA

Önceki gün 4.066 dolara kadar yükselen ons altın, satışların hızlanmasıyla günü yüzde 1,1 kayıpla 3.988 dolardan tamamladı. Perşembe sabahı 3.969 dolara kadar gerileyen spot altın, 4 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ons altın, Türkiye saatiyle 07.27 itibarıyla 3.978 dolar seviyesinde işlem gördü. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 3.983 dolara indi.

GRAM ALTIN 6.430 LİRA SEVİYESİNDE

Önceki gün yüzde 1,12 kayıpla 6.339 liradan kapanan spot gram altın, yeni işlem gününe 6.428 liradan başladı. Serbest piyasada saat 09.13 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.430,11 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 10.557 lira olarak kaydedildi. Yarım altın 21 bin lira, Cumhuriyet altını ise 42 bin lira bandında satılıyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE de yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde yüzde 0,3 yükseldi. Artışta barınma ve gıda maliyetleri öne çıktı.

Ekim ayına ait yıllık enflasyon oranı ise açıklanmadı. BLS, geçen yıl ekimde yaşanan hükümet kapanması nedeniyle fiyat verilerinin toplanamadığını ve yıllık karşılaştırma yapılamadığını bildirdi.

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNDE

Enflasyon verisinin ardından dolar, başlıca para birimleri karşısında son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar bazında fiyatlanan altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale geldi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi sınırladı.

GÖZLER FED’İN ARALIK TOPLANTISINDA

Piyasalar, Fed’in 8-9 Aralık’taki toplantısında faiz artırımını büyük ölçüde fiyatladı. Bazı piyasa fiyatlamalarında aralıkta artırım ihtimalinin yüzde 91 seviyesinde olduğu belirtiliyor. Fed Guvernörü Christopher Waller, veri açıklanmadan önce çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 veya üzerinde gelmesi halinde 50 baz puanlık daha büyük bir artışın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Yatırımcılar şimdi 13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ÇİFT YÖNLÜ ETKİLİYOR

ABD ile İran arasındaki gerginlik ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor. İranlı yetkili Mohsen Rezaei’nin müzakereler için ABD’ye şartlar sunması ve nükleer malzemenin ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyeceğini açıklaması diplomatik çıkmazı sürdürürken, Katar’ın arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Bölgedeki gerilim güvenli liman talebiyle altını desteklerken, petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon ve faiz artırımı endişelerini de büyütüyor. Bu durum altın üzerinde ek baskı oluşturuyor.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik değerlendirmelerde ons altın için 3.975-3.942 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4.083-4.148 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 200 günlük ortalamanın bulunduğu 6.645 lira ile 50 günlük ortalamanın bulunduğu 6.660 lira seviyeleri takip ediliyor.

OCBC Stratejisti Christopher Wong, aşağı yönlü risklerin artması halinde ons altının 3.870 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak ise 4 bin dolar seviyesinin ons altın için önemli bir eşik olduğunu belirtti. Analistler, kısa vadede petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların yönünün belirleyici olacağını ifade etti.