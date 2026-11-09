Kaya’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Gaziantep'in Araban İlçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Müteahhit Mehmet Kaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı Genç İş İnsanı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında,"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yılında milletçe rahmet ve saygı ile yad ediyorum. Büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla milletinin bağımsızlığı, huzur ve refahı için çalışan Atatürk, hayatını ülkesine ve ideallerine adamış, elde ettiği üstün başarılar ile milli tarihimizde ve dünya tarihinde kalıcı izler bırakmış, müstesna bir yere sahip olmuştur. "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!" anlayışıyla başlattığı ve komuta ettiği Kurtuluş Savaşı'nda askeri dehasını ortaya koymuş, yüreğinde istiklal aşkı ile arkasından giden, yurdumuzun dört bir yanında göğsünü düşmana siper eden necip milletimiz ile birlikte büyük bir zafer kazanmıştır. Bu şanlı zaferin ardından "En büyük eserim" dediği Cumhuriyeti ilan eden Atatürk, devlet adamı kimliğiyle ülkenin gelecek hedefini muasır medeniyetler seviyesinin üstü olarak belirlemiş, bunun için "Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak" demiştir. Bu anlamda, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmakla birlikte anlamak, verdiği mesajları hatırlamak ve hatırlatmak, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" diyerek gençliğe ve gelecek nesillere olan inancı ve güvenini ifade ederken, bunun için her alanda çok çalışmanın ne kadar büyük önem taşıdığını vurgulamış olduğunu unutmamak gerekir. Bugünün nesilleri olarak bizler, Türkiye Cumhuriyetimize ve elde etmiş olduğumuz kazanımlarımıza, değerlerimize sahip çıkmak; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde ülkemizi hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma gayreti içerisinde çalışmak, çabalamak, eserler ortaya koymak suretiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet yaşayacağına inancımız tam olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için; çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir gelecek inşa etmek için milletçe özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, ebediyete irtihalinin 88'inci yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarımızı, aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.