Avcılar'da moloz atıklarını araziye döken 2 kişi 105 bin lira cezayla karşılaştı - Son Dakika
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Avcılar'da moloz atıklarını araziye döken 2 kişi 105 bin lira cezayla karşılaştı

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Avcılar\'da moloz atıklarını araziye döken 2 kişi 105 bin lira cezayla karşılaştı
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Avcılar\'da moloz atıklarını araziye döken 2 kişi 105 bin lira cezayla karşılaştı
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Avcılar'da boş araziye moloz ve inşaat atığı döken 2 kişi, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendi. Zabıta ekipleri, çevre kirliliği nedeniyle bu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 105 bin lira ceza uyguladı.

AVCILAR'da moloz ve atık malzemeleri boş araziye döken 2 kişiye, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 105 bin lira ceza yazıldı.

Avcılar'da kaçak moloz ve atık dökümünü önlemek amacıyla bazı bölgelere güvenlik kameraları yerleştirildi. Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki kameraları inceleyen zabıta ekipleri, kamyonet ve hafif ticari araçlarla gelen kişilerin, çuvallarla taşıdıkları moloz ve inşaat atıklarını boş araziye döktüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden araçların plakalarını ve sahiplerinin kimliklerini belirleyen ekipler, kaçak döküm yapan 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 105 bin lira ceza kesti. Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirilmesi halinde düşük ücretlerle toplandığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. (DHA

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar'da moloz atıklarını araziye döken 2 kişi 105 bin lira cezayla karşılaştı - Son Dakika
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