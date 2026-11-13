Rektum kanseri teşhisi konan Halil Aslan, robotik ameliyatla 4. günde taburcu edildi

Adana'da 10 yıl boyunca kabızlık ve karın ağrısı şikayeti yaşayan, tuvalete çıkmakta ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayan inşaat işçisi Halil Aslan'a (34), 'rektum kanseri' teşhisi konuldu. Sağlık sorunları yüzünden zorlu bir hayat sürdüren ve tümörlerin konumu nedeniyle kalıcı torbayla yaşama riskiyle karşı karşıya kalan Aslan, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahiyle yapılan ameliyat sayesinde makatı korunarak 4'üncü günde taburcu edildi.

Kentte inşaat işçisi olarak çalışan Halil Aslan, yaklaşık 10 yıl boyunca kabızlık ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle farklı sağlık kuruluşlarına başvurarak ilaç tedavisi gördü. Ancak şikayetleri giderek ağırlaşan Aslan, tuvalete çıkmakta ve nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Halsizlik ve aşırı kilo kaybının da eklenmesi üzerine yeniden hastaneye başvuran Aslan'a rektum kanseri teşhisi konuldu.

Yaklaşık 1 yıl kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 4 çocuk babası Halil Aslan, ardından ameliyat için Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde biri anüse çok yakın, diğeri rektumun orta bölümünde olmak üzere iki tümör tespit edildi. Tümörlerin yerleşimi nedeniyle makatın kapatılması ve hastanın kalıcı torbayla yaşamını sürdürmesi ihtimali bulunurken, robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatta makatın korunması sağlandı. Aslan, ameliyatın 4'üncü gününde taburcu edildi.

'KANSER BENİ GİDEREK ZORLADI, ŞİMDİ ÇOK İYİYİM'

Yaşadığı süreci anlatan Halil Aslan, "Hep ilaç tedavisi verdiler. En son 1 yıl önce rektum kanseri olduğumu öğrendim. Tuvalete çıkmakta ve nefes almakta zorlanıyordum. Daha sonra halsizlik başladı. Bu süreçte çok fazla zayıfladım. Bu hastalık beni giderek daha fazla zorladı. Bir yıl kanser tedavisi gördüm. Tedaviler tamamlandıktan sonra Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdum. Burada robotik cerrahi olduğunu öğrenmiştim ve bu konuda çok araştırma yapmıştım. Risklerinin daha az olduğunu öğrendim. Özel hastanede ameliyatın maliyetli olacağını düşündüğüm için burayı tercih ettim. Doktorlarım da uygun gördü ve ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatın üzerinden 4 gün geçti ve taburcu aşamasına geldim" dedi.

GENÇ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ ÖN PLANDA

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Orçun Yalav ise "Hastaya yaptığımız değerlendirmelerde tümörlerden birinin anüse çok yakın olduğunu gördük. Geçmişte bu tür tümörleri daha çok 60-70'li yaşlarda görüyorduk. Anüse çok yakın yerleşimli olmaları nedeniyle makatın kapatıldığı ameliyatlar gerçekleştiriyorduk. Bu durum ömür boyu torba ile yaşamalarına neden oluyordu. Ancak hastamız gibi genç kişilerde makatın korunması adına yapabileceğimiz bütün teknikleri kullanmayı arzu ediyoruz. Robotik platformların en büyük faydalarından biri, sinir yapılarını daha iyi görmemizi, damarları daha kolay seçmemizi ve korumamızı sağlamasıdır. Robotun dar alandaki hareket kabiliyeti ve sinir yapılarını net göstermesi, rektumun alt bölümüne yerleşmiş tümörlerde bize önemli avantaj sağlıyor. Günümüzde makatın kapatılmasını önlemek için elimizdeki bütün teknikleri kullanıyoruz. Hastamıza da robotik cerrahiyi uyguladık" diye konuştu.

ÜREME VE DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ

Robotik cerrahinin özellikle genç hastalarda üreme ve boşaltım fonksiyonlarını korumak açısından da önemli avantajlar sağladığının altını çizen Doç. Dr. Yalav, "Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar ve üreme çağındaki erkekler için bu bölgedeki sinir yapılarının korunması çok önemli. Prostat ve seminal vezikül gibi üreme ve boşaltım organlarının fonksiyonlarını kontrol eden çok ince ve hassas sinirlerimiz var. Robotik cerrahi, bu yapıları görmemize ve korumamıza büyük avantaj sağlıyor. Dünya literatüründeki çalışmalar da bu bilgileri destekliyor. Biz de bu verilere güvenerek hastalarımıza bu cerrahiyi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'KOLONOSKOPİYLE KANSER GELİŞMEDEN ÖNLEM ALINABİLİR'

Kalın bağırsak kanserlerinin erken evrede belirti vermeyebildiğine dikkat çeken Yalav, özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunan gençlerin kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Birinci ve ikinci derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri bulunan kişilerin, hiçbir şikayetleri olmasa dahi mutlaka bir hekimle görüşmesi gerekiyor. Erken dönemde başvuran bazı hastalarımızda kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duymadan doğrudan ameliyat yapabiliyoruz. Hastalar tarama testlerini ve doktor kontrollerini ihmal etmezse ameliyata gerek kalmadan hastalığın öncüsü olan polipleri kolonoskopiyle tespit edip çıkarabiliyoruz. Böylece kanser gelişmeden önlem almak mümkün olabiliyor" dedi.