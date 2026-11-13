Rektum kanseri teşhisi konan Halil Aslan, robotik ameliyatla 4. günde taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rektum kanseri teşhisi konan Halil Aslan, robotik ameliyatla 4. günde taburcu edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rektum kanseri teşhisi konan Halil Aslan, robotik ameliyatla 4. günde taburcu edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

10 yıl süren kabızlık ve karın ağrısı şikayetleri artan inşaat işçisi Halil Aslan'a rektum kanseri teşhisi kondu. Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahiyle makatı korunarak ameliyat edilen Aslan, 4'üncü günde taburcu edildi.

Adana'da 10 yıl boyunca kabızlık ve karın ağrısı şikayeti yaşayan, tuvalete çıkmakta ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayan inşaat işçisi Halil Aslan'a (34), 'rektum kanseri' teşhisi konuldu. Sağlık sorunları yüzünden zorlu bir hayat sürdüren ve tümörlerin konumu nedeniyle kalıcı torbayla yaşama riskiyle karşı karşıya kalan Aslan, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahiyle yapılan ameliyat sayesinde makatı korunarak 4'üncü günde taburcu edildi.

Kentte inşaat işçisi olarak çalışan Halil Aslan, yaklaşık 10 yıl boyunca kabızlık ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle farklı sağlık kuruluşlarına başvurarak ilaç tedavisi gördü. Ancak şikayetleri giderek ağırlaşan Aslan, tuvalete çıkmakta ve nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Halsizlik ve aşırı kilo kaybının da eklenmesi üzerine yeniden hastaneye başvuran Aslan'a rektum kanseri teşhisi konuldu.

Yaklaşık 1 yıl kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 4 çocuk babası Halil Aslan, ardından ameliyat için Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde biri anüse çok yakın, diğeri rektumun orta bölümünde olmak üzere iki tümör tespit edildi. Tümörlerin yerleşimi nedeniyle makatın kapatılması ve hastanın kalıcı torbayla yaşamını sürdürmesi ihtimali bulunurken, robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatta makatın korunması sağlandı. Aslan, ameliyatın 4'üncü gününde taburcu edildi.

'KANSER BENİ GİDEREK ZORLADI, ŞİMDİ ÇOK İYİYİM'

Yaşadığı süreci anlatan Halil Aslan, "Hep ilaç tedavisi verdiler. En son 1 yıl önce rektum kanseri olduğumu öğrendim. Tuvalete çıkmakta ve nefes almakta zorlanıyordum. Daha sonra halsizlik başladı. Bu süreçte çok fazla zayıfladım. Bu hastalık beni giderek daha fazla zorladı. Bir yıl kanser tedavisi gördüm. Tedaviler tamamlandıktan sonra Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdum. Burada robotik cerrahi olduğunu öğrenmiştim ve bu konuda çok araştırma yapmıştım. Risklerinin daha az olduğunu öğrendim. Özel hastanede ameliyatın maliyetli olacağını düşündüğüm için burayı tercih ettim. Doktorlarım da uygun gördü ve ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatın üzerinden 4 gün geçti ve taburcu aşamasına geldim" dedi.

GENÇ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ ÖN PLANDA

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Orçun Yalav ise "Hastaya yaptığımız değerlendirmelerde tümörlerden birinin anüse çok yakın olduğunu gördük. Geçmişte bu tür tümörleri daha çok 60-70'li yaşlarda görüyorduk. Anüse çok yakın yerleşimli olmaları nedeniyle makatın kapatıldığı ameliyatlar gerçekleştiriyorduk. Bu durum ömür boyu torba ile yaşamalarına neden oluyordu. Ancak hastamız gibi genç kişilerde makatın korunması adına yapabileceğimiz bütün teknikleri kullanmayı arzu ediyoruz. Robotik platformların en büyük faydalarından biri, sinir yapılarını daha iyi görmemizi, damarları daha kolay seçmemizi ve korumamızı sağlamasıdır. Robotun dar alandaki hareket kabiliyeti ve sinir yapılarını net göstermesi, rektumun alt bölümüne yerleşmiş tümörlerde bize önemli avantaj sağlıyor. Günümüzde makatın kapatılmasını önlemek için elimizdeki bütün teknikleri kullanıyoruz. Hastamıza da robotik cerrahiyi uyguladık" diye konuştu.

ÜREME VE DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ

Robotik cerrahinin özellikle genç hastalarda üreme ve boşaltım fonksiyonlarını korumak açısından da önemli avantajlar sağladığının altını çizen Doç. Dr. Yalav, "Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar ve üreme çağındaki erkekler için bu bölgedeki sinir yapılarının korunması çok önemli. Prostat ve seminal vezikül gibi üreme ve boşaltım organlarının fonksiyonlarını kontrol eden çok ince ve hassas sinirlerimiz var. Robotik cerrahi, bu yapıları görmemize ve korumamıza büyük avantaj sağlıyor. Dünya literatüründeki çalışmalar da bu bilgileri destekliyor. Biz de bu verilere güvenerek hastalarımıza bu cerrahiyi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'KOLONOSKOPİYLE KANSER GELİŞMEDEN ÖNLEM ALINABİLİR'

Kalın bağırsak kanserlerinin erken evrede belirti vermeyebildiğine dikkat çeken Yalav, özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunan gençlerin kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Birinci ve ikinci derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri bulunan kişilerin, hiçbir şikayetleri olmasa dahi mutlaka bir hekimle görüşmesi gerekiyor. Erken dönemde başvuran bazı hastalarımızda kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duymadan doğrudan ameliyat yapabiliyoruz. Hastalar tarama testlerini ve doktor kontrollerini ihmal etmezse ameliyata gerek kalmadan hastalığın öncüsü olan polipleri kolonoskopiyle tespit edip çıkarabiliyoruz. Böylece kanser gelişmeden önlem almak mümkün olabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA
Balcalı HastanesiYerel HaberlerKarın AğrısıHalil AslanAmeliyatİnşaatSağlıkGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler?
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
Dolar kurunda yeni zirve Yükselişin arkasında iki neden var Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:18
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
10:10
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın’a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
08:35
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
08:11
Festivalde konuşan Zuhal Olcay’ın tek cümlesi Bilginer’e gönderme sayıldı
Festivalde konuşan Zuhal Olcay'ın tek cümlesi Bilginer'e gönderme sayıldı
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:23:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Rektum kanseri teşhisi konan Halil Aslan, robotik ameliyatla 4. günde taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android