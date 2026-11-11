Toplam ciro endeksi 2026 Eylül'de yıllık yüzde 28,5, aylık yüzde 2,4 arttı - Son Dakika
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Toplam ciro endeksi 2026 Eylül'de yıllık yüzde 28,5, aylık yüzde 2,4 arttı

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Toplam ciro endeksi 2026 Eylül\'de yıllık yüzde 28,5, aylık yüzde 2,4 arttı
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TÜİK, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin 2026 Eylül'de yıllık yüzde 28,5 arttığını açıkladı. Toplam ciro endeksinde aylık artış yüzde 2,4 olurken sanayi ciro endeksi yıllık yüzde 33,4, hizmet ciro endeksi yıllık yüzde 34,8 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı eylül ayında yıllık yüzde 28,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı eylül ayında yıllık yüzde 28,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,4, inşaat ciro endeksi yüzde 28,3, ticaret ciro endeksi 24,5, hizmet ciro endeksi yüzde 34,8 artış gösterdi.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı eylül ayında aylık yüzde 2,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,6, inşaat ciro endeksi yüzde 1,8, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı.

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiİnşaatFinansGüncelEylülSon Dakika

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