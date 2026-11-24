Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş çeyrek altına da yansıdı. Geçtiğimiz cuma günü kapanışta 9 bin 700 TL seviyelerine kadar gerileyen çeyrek altın, yeni haftaya yükselişle başladı. İki günde 10 bin 280 TL seviyesine ulaşan çeyrek altın, yatırımcısına 500 TL'den fazla kazandırdı.

ÇEYREK ALTINDA SERT TOPARLANMA

Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından altın piyasasında başlayan toparlanma, çeyrek altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Cuma günü 9 bin 700 TL seviyelerine kadar gerileyen çeyrek altın, haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti.

İKİ GÜNDE 580 TL KAZANDIRDI

Çeyrek altının fiyatı 10 bin 280 TL seviyelerine ulaşırken, cuma günkü kapanışa göre yaklaşık 580 TL'lik artış yaşandı. Böylece cuma günü çeyrek altın alan yatırımcılar, iki günlük süreçte 500 TL'nin üzerinde kazanç elde etti.

GEÇEN HAFTAKİ SATIŞ BASKISI HAFİFLEDİ

Öte yandan spot altın, cuma günü Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanmasını korudu. Ons altın, 24 Kasım Salı günü TSİ 07.24 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 3.630,47 dolardan işlem gördü. DHF Capital SA CEO'su ve varlık yöneticisi Bas Kooijman, geçen hafta Fed'den gelen şahin mesajların yapay zeka hisselerindeki düşüşle aynı döneme denk geldiğini belirtti. Kooijman, yatırımcıların kayıplarını karşılamak ve nakit elde etmek amacıyla altın sattığını, satış baskısının bir bölümünün hafiflemesine rağmen sıkı para politikası beklentilerinin değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 95'E ÇIKTI

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 95 olarak fiyatlıyor. 50 baz puanlık artış olasılığı ise yüzde 4,9 seviyesinde bulunuyor. Fed, son faiz artırımını eylül ayında gerçekleştirmişti. New York Fed Başkanı John Williams, pazartesi günü yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmesinin ABD Merkez Bankasını daha sıkı para politikasına yönelttiğini belirtti. Williams, gelecekteki faiz artırımlarının hızının açıklanacak ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti.