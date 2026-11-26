TAHRAN, 26 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu saldırılarını ve ülkenin sivil altyapısını tahrip etmesini güçlü bir şekilde kınadı.

Bakanlık, çarşamba günkü açıklamasında toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmasının Lübnan'ın en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Kınama açıklaması, Lübnan medyasının salı günü İsrail'in ülkenin güneyine yönelik bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenlediğini ve makineli tüfeklerle ateş açtığını bildirmesinin ardından geldi.

Açıklamada, "İsrail'in, Lübnan'ın Bağımsızlık Günü sırasında saldırılarını yoğunlaştırmasının BM Şartı'nın ve Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca BM ve uluslararası toplumun, "İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerde soykırım ve uluslararası hukukun açık ihlalleri de dahil olmak üzere en ağır uluslararası suçları işlemesine karşı kararlı adımlar atması" gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail'in en büyük destekçisi ve suç ortağı" olarak nitelendirilen ABD'nin bu konuda etkili adımlar atılmasını engellediği vurgulanırken, Washington'un Lübnan'ın iç işlerine yönelik "yıkıcı müdahaleleri" de kınandı.