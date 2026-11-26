İran'da başörtüsüz konser verdiği gerekçesiyle 74 kırbaç cezasına çarptırılan 29 yaşındaki şarkıcı Parastoo Ahmadi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İran yönetimine yakın bir medya platformu, sanatçının konserinin önceden planlanmış bir provokasyon olduğunu ve organizasyon için yaklaşık 4 bin dolar harcandığını ileri sürdü.

KONSERİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İran yönetimine yakın yayınlarıyla bilinen Iran Screenshot, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı videoda Ahmadi'nin konserinin yalnızca sanatsal bir etkinlik olmadığını öne sürdü. Profesyonel bir ekibin görevlendirildiği ve özel hazırlıklar yapıldığı ileri sürülen konserin, uluslararası kamuoyu üzerinden İran yönetimine baskı oluşturmayı amaçladığı iddia edildi.

4 BİN DOLARLIK HARCAMA İDDİASI

Videoda, konserin düzenlenmesi için yaklaşık 4 bin dolar harcandığı ileri sürüldü. Ancak 26 Kasım'da What the Fact tarafından yayımlanan doğrulama incelemesinde, söz konusu harcamayı ve provokasyon iddiasını destekleyen bağımsız bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

BAŞKA BİR ŞARKICIYLA KIYASLADILAR

Videoda, İranlı şarkıcı Hiva Seyfizadeh'in de başörtüsüz sahne almasına rağmen para ve kamu hizmeti cezasıyla karşılaştığına dikkat çekildi. Ancak incelemede, Seyfizadeh'in başlangıçta dört yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve bu kararın daha sonra temyiz mahkemesinde kaldırıldığı hatırlatıldı.

DÖRT ERKEK DE 74 KIRBAÇLA CEZALANDIRILDI

Ahmadi'nin yanı sıra müzisyenler Soheil Faghih Nasiri, Amin Taheri ve Amirali Pirnia ile konser organizatörü Mohsen Lashkari'ye de ayrı ayrı 74 kırbaç cezası uygulandı. Sanatçılara ayrıca iki yıl boyunca sanatsal faaliyetlerde bulunma ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Toplam dokuz kişinin mahkum edildiği davada, beş kişinin kırbaç cezası 23 Kasım'da infaz edildi.

İKİ YIL ÖNCEKİ KONSER BAŞINA İŞ AÇTI

Ahmadi, İran'ın Kum eyaletindeki tarihi Deyr-i Geçin Kervansarayı'nda seyircisiz olarak gerçekleştirdiği konserin görüntülerini 11 Aralık 2024'te YouTube üzerinden yayımlamıştı. Başörtüsü takmadan ve omuzları açık bir elbiseyle şarkı söyleyen sanatçı, görüntülerin yayımlanmasından üç gün sonra gözaltına alınmıştı.

Haziran 2026'da hakkında mahkumiyet kararı verilen sanatçının itirazı, eylül ayında reddedilmişti.

FRANSA'DAN SERT TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Ahmadi'ye uygulanan cezayı kınadı. Bakanlık, cezanın insanlık dışı olduğunu belirterek İranlı kadınlara yönelik baskıların sona ermesi çağrısında bulundu.