Ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Karacan, geçtiğimiz günlerde Şişli'de katıldığı bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı çantasına koyarak ayrıldığı görüntülerle dikkat çekmişti. Hırsızlık iddiasıyla karşı karşıya kalan Karacan, Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BUNU YAPMAK İÇİN DELİ OLMAK LAZIM"

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; bilgisayarı kendi ekibine ait sandığını belirten Karacan, "Medyaya 30 senemi verdim. Halka mâl olmuş biri olarak bunu yapmak için deli olmak lazım. Tamamen yanlış anlaşılma. Ekibimin cihazı olduğunu düşündüm. Evde anladık durumu. Ertesi gün teslim ettik" dedi.

"YARGISIZ İNFAZ YAPILDI"

Hakkında çıkan haberler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Karacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu görüntüyü kim yaydı, annemin söylemediğini kimler söylemiş gibi yazdı, inanılmaz üzüldüm. Ama olaydan sonra hem sanatçı hem de sevenlerimden destek gördüm. Bir şey cevap verince daha çok uzuyor. Yargısız infaz yapıldı."