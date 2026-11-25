(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol sahaları ve sınır kapılarının denetimi üzerinden yaşanan gerilimi değerlendirdi. Bağdat'ın askeri güç kullanarak bölgeye müdahale etmesinin ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Tan, "Bağdat'ın zor kullanarak IKB'ye girmesi ve iradesini tek yanlı dayatması iç savaş demek olur" dedi. Tan, gerilimin arka planında ABD ile İran arasındaki rekabetin bulunduğunu savundu.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Irak'ın başkenti Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil arasında devam eden gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ta devlet başkenti Bağdat ile federe Kürdistan Bölgesi (IKB) başkenti Erbil arasındaki gerilim sürüyor. Aynı zamanda 2024 Ekim ayındaki seçimden bu yana KDP ile KYB bölgesel hükümeti kurmayı başaramadı: Yani bölge içinde de Erbil ile Süleymaniye arasındaki gerilim sürüyor. ABD askeri olarak Irak'tan IKB dahil tümüyle çekildi. ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Lübnan-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın pek çok kez açıkladığı üzere ABD bu ikili gerilimde tercihe zorlanmak veya bu gerilime müdahil olmak istemiyor. ABD hem ülkede hem bölgede birlik olunmasından yana, tarafları bu yöne doğru cesaretlendirmekle yetiniyor. ABD'nin bu tutumunun gerisinde asıl meselesinin İran'la olması var. İran ise ABD'nin aksine Bağdat'ın içindeki siyasal çekişmelere derin biçimde müdahil durumda. Nitekim bu aralar göreve başlaması beklenen yeni Bağdat Büyükelçisi de Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışı operasyonlarından sorumlu birimi Kudüs Tugayı'nda IKB'den sorumlu olan Tuğg. Abdülrıza Meskeryan olacak. Geçtiğimiz günlerde Irak güvenlik güçlerinin Bağdat'ın güneyinde Curf es Sahar'da bulunan İran silahlı uzantılarından Kataib Hizbullah karargahına 12 yıllık aradan sonra yeniden girişi de Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin İran Kudüs Gücü Komutanı Tuğg. İsmail Kani'yle yüz yüze yürüttüğü görüşmelerin ardından ve Kani'nin arabuluculuğuyla varılan uzlaşmayla mümkün olmuştu.

Bu defa petrol sahalarını ve resmi/gayrıresmi sınır kapılarını devletin denetimi altına almak için gerekirse askeri güç de kullanarak IKB'ne girileceği yönünde çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalar ve Başbakan Zeydi'ye dayandırılan sızıntılar KDP ve KYB'nin tepkisini çekti. Sözkonusu hamle girişiminin Tahran kaynaklı bir tembih, tehdit veya al-ver denemesi olduğu varsayılabilir. ABD-İran çatışmasının uzantısı olması da bir diğer boyuttur. IKB Başbakanı Mesrur Barzani, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ve ruhani önder konumundaki Mesut Barzani peş peşe yaptıkları sert açıklamalarla çözüm için her zamanki gibi diyalog ve anayasa çerçevesini işaret ettiler. Bağdat tarafı da şimdilik alttan alarak meselenin esasen federe bölgenin çeperlerindeki bazı alanlara ilişkin olduğunu, güç kullanmanın da sözkonusu olmadığını ifadeyle vaziyeti idare etti. Ancak Başbakan Zeydi'nin askeri güç kullanmaya niyeti olmadığı ama uzlaşı sağlanamazsa bütçeden IKB'ya ayrılan ödenekleri kesmekle sonuç elde edeceğini dile getirdiği de medyaya yansıdı. Irak 2005 Ekim ayında yapılan halkoylamasıyla kabul edilen anayasası uyarınca bir federasyon.

Buna karşılık tek federe bölge Kürdistan'ın iç sınırları hukuken belirsiz. Bölgeler dışında vilayetler de son derece güçlü yerel yönetimlerine sahip. IKB'nin aynı zamanda Irak'ın Türkiye ile olan sınırı KDP denetiminde. IKB'nin Türkiye sınırının yaklaşık iki katı uzunluktaki İran sınırı da KDP ile KYB arasında paylaşılmış durumda. Ülke federasyon da olsa doğal kaynakların ve sınır kapılarının başkentin denetiminde olması ve gayrıresmi sınır kapılarının da bulunmaması ulusal egemenliğin haliyle bir gereği. Ancak bu kuramsal gerçeğin Irak'ın alandaki gerçeğiyle hiçbir ilgisi yok. Bağdat'ın zor kullanarak IKB'ye girmesi ve iradesini tek yanlı dayatması iç savaş demek olur. Zaten Bağdat'ın diş göstermesi üzerine KDP ile KYB de aralarındaki çekişmeyi askıya alarak ortak bir bildiri yayınladı. KDP ile KYB de 1990'lı yılların ortasındaki kendi aralarındaki kanlı iç savaştan sonra bir daha savaşmak niyetinde değiller ama ortak bir yönetim kurmayı da bunca yıldır beceremediler. Sonuç olarak göz kamaştırıcı petrol zenginliğinin Irak'ta tüm tarafları bir arada tutmayı sürdürmesi ve mevcut hukuken adı konmamış statükonun devam etmesi en güçlü olasılıktır."