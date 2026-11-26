Kuveyt'te "hayati bir tesis" olarak nitelendirilen bir noktaya düzenlenen İran saldırısında 2 İtalyan vatandaşı hayatını kaybetti. Ölenlerin Alman silah üreticisi Rheinmetall'ın İtalya kolunda çalışan teknisyenler olduğu, BBC'nin İtalya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde aktarıldı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı daha önce, İran'dan gönderilen çok sayıda insansız hava aracının tespit edilip önlendiğini, düşen şarapnel parçaları nedeniyle 2 İtalyan, 1 Kuveytli ve 1 Pakistanlı olmak üzere 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İki İtalyan teknisyen daha sonra hayatını kaybetti.

HAVA SAVUNMA İSTASYONUNDA BAKIM YAPIYORLARDI

İtalya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında patlamanın, Rheinmetall Italia'nın iki teknisyeninin çalıştığı alanda meydana geldiğini bildirdi. İtalyan haber ajansı ANSA'nın bakanlığa dayandırdığı bilgiye göre teknisyenler, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı sistemlerde bakım yaptıkları bir hava savunma tespit istasyonunda bulunuyordu.

Kuveyt ordusu saldırıyı "alçakça İran saldırganlığı" olarak nitelendirdi ve iki İtalyan'ın öldüğünü doğruladı.

MELONİ VE VON DER LEYEN'DEN TEPKİ

Haberi AB Liderler Zirvesi sırasında aldığını belirten İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Meloni, "Düşüncelerim saldırıdan etkilenen herkesle ve aileleriyle" ifadesini kullandı.

DW'nin aktardığına göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de habere üzüldüğünü söyledi ve "İran'ın komşularına ve Körfez'deki ortaklarımıza yönelik bu kabul edilemez saldırılara son vermesi için baskıyı artırmalıyız" dedi.

KUVEYT BİR HAFTA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Saldırı, Kuveyt'in ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir hava üssüne yönelik İran İHA saldırılarını püskürttüğünü açıklamasından yalnızca bir hafta sonra geldi. O saldırılar, ülkeye iki aydan uzun süredir yapılan ilk saldırılardı.

ABD ve İsrail'in şubat sonunda İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta İran, İsrail'e ve ABD askeri varlıklarını barındıran Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor. ABD ile İran arasındaki son çatışmalar ve tıkanan müzakereler, savaşın büyük bir tırmanışa dönüşeceği endişesini artırdı.

Kaynak: BBC