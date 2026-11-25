(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrailli yetkililerin İran'ın nükleer silah geliştirdiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Kitle imha silahlarıyla tepeden tırnağa donanmış bir rejim, İran'ı kimyasal silah arayışında olmakla suçluyor. Ancak artık tüm dünyanın bildiği üzere, İsrail söz konusu olduğunda her suçlama bir itiraftır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrailli yetkililerin İran'ın nükleer silah geliştirdiği yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, X hesabından, "Kitle imha silahlarıyla tepeden tırnağa donanmış bir rejim, İran'ı kimyasal silah arayışında olmakla suçluyor. Ancak artık tüm dünyanın bildiği üzere, İsrail söz konusu olduğunda her suçlama bir itiraftır" başlığıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail rejimi, nükleer, kimyasal veya biyolojik silahları yasaklayan herhangi bir sözleşmeye taraf olmayı reddetmiştir. Yüzlerce nükleer savaş başlığına sahiptir, bölgedeki yedi ülkeye saldırmış ve üç ülkede toprakları işgal etmiştir. Yalnızca geçtiğimiz yıl içerisinde ABD'yi İran'a karşı yürütülen iki başarısız savaşa sürüklemiştir. Şimdi ise bu savaş kışkırtıcısı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü üyesi ve bizzat Batı Almanya tarafından Saddam Hüseyin rejimine sağlanan kimyasal silahların mağduru olan İran'ı, ilaç fabrikalarında böylesine korkunç silahlar geliştirmek ve gizlemekle utanmazca suçlamaktadır. Amaç son derece cürektar: ABD'yi kendi adına bir kez daha savaşa girmeye ikna etmek ve bu sırada İranlıları hedef tahtasına koymak."