Tahran Büyükelçisi Doğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a güven mektubunu sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçiliğin resmi X hesabındaki paylaşımda, Doğan'ın güven mektubunu Pezeşkiyan'a sunduğu duyuruldu.
(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu" denildi.
Kaynak: ANKA
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