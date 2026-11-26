İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakereler konusunda Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, Washington ile müzakerelere ilişkin soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığının müzakerelerden ziyade yaptırımlar nedeniyle ülkenin ekonomik direncini artırmaya yönelik çalışmaları öncelediğini belirten Erakçi, "İhtiyaç duyulan ürünleri farklı yöntemlerle temin ederek düşmanların ülkeyi abluka altına alma ve ekonomik yaptırım uygulama girişimlerini boşa çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

İranlı Bakan, ABD ile müzakere konusunda Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların girişimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Arabulucuların fikir ve önerilerini olağan şekilde taraflara ilettiğini aktaran Erakçi, "Yeni yollar açabilecek fikirleri değerlendiriyoruz ancak Hürmüz Boğazı'nı açmak için taleplerimizin uygulanması konusunda ısrarcıyız." dedi.

Tahran'ın Washington'a ilettiği talepler arasında deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması bulunuyor.