İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatma ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde, ABD ordusu olmadan da İran'a saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.

Defrin, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası yeni saldırılar ve İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını ifşa eden "Sivrisinek Protokolü" araştırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a yönelik geniş çaplı olası yeni saldırılara ilişkin Defrin, "Durumu yakından takip ediyoruz. ABD olmaksızın da her an kendi başımıza (İran'a) güçlü bir şekilde saldırmaya hazırız." dedi.

İsrail ordusunun güvenlik talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Defrin, "İran'ın İsrail'i yok etme vizyonu ortadan kalkmadı. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorlar." iddiasında bulundu.

"Sivrisinek Protokolü" ifşasına karşı savunma

Defrin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını konu alan "Sivrisinek Protokolü" araştırmasına da değindi.

Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanan İsrail askerlerini savunan ve "hukuka bağlı kaldıklarını" öne süren Defrin, "İsrail ordusu, askerlerinin arkasındadır ve bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

KAN 11 kanalı, "Zman Emet" programında yayımlanması planlanan ve İsrail askerlerinin Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını ele alan "Sivrisinek Prosedürü" başlıklı araştırma dosyasının tanıtım fragmanını 19 Kasım'da yayımlamıştı.

İsrailli bakanlar ve milletvekilleri, "Sivrisinek Prosedürü" başlıklı araştırma dosyasının televizyonda yayımlanmasının engellenmesi çağrısında bulunmuş, Savunma Bakanı Yisrael Katz da yayınının durdurulması amacıyla Askeri Sansür Kurulu Başkanına başvurmuştu.

İsrail'de İran'a saldırı tartışması

ABD-İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılara yeniden başlama ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a bu yönde baskı yaptığını öne sürmüştü.

Netanyahu'nun İran'a saldırıya işaret eden açıklamalarına karşın İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve müttefikleri, acil saldırı düzenlemeyi gerektiren bir tehdit olmadığını dile getirmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıyı "değişim bloku" partilerini hem iktidar hem muhalefet kanadından partilerin oluşturduğu geniş tabanlı bir Siyonist birlik hükümetine zorlamak için son fırsat olarak gördüğünü iddia etmişti.