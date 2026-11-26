Formula 1, İran savaşı nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarılarına rağmen bu hafta sonu Katar Grand Prix'sini yapacak; bir hafta sonra da sezon finali Abu Dabi'de koşulacak. Kararın paddock'u ikiye böldüğü bildirildi, DW'nin haberine göre.

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışa gitmek istemediğini açıkça söyledi: "Evde olmayı tercih ederdim. Ama solunda, sağında ya da güneyinde hâlâ füzeler uçan bir ülkede olmak hoş mu? Hayır, kesinlikle hoş değil." McLaren'in 2025 dünya şampiyonu Lando Norris ise "Sporun bizi tehlikeye atacağını sanmıyorum" dedi. Pilotlar birliğinin sözcüsü George Russell de "Formula 1 aptal değil, benim hiçbir endişem yok" diye konuştu.

ALMANYA VE İNGİLTERE UYARDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde Katar'a seyahat edilmemesini tavsiye ediyor ve bölgedeki güvenlik durumunun son derece değişken olduğunu belirtiyor. Bakanlık, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların riski artırdığını, çatışmaların her an ve uyarısız genişleyebileceğini vurguluyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bölgedeki durumun öngörülemez olduğu uyarısında bulundu.

Lusail Pisti'ndeki yarış pazar günü yapılacak. Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları nisanda iptal edilmiş, Bahreyn Grand Prix'si ekimde Malezya'daki Sepang Pisti'nde telafi edilmişti. Organizatörler kasım başında Katar ve Abu Dabi yarışlarını taşımama kararı aldı. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed bin Süleyem, "Çalışanlarımızı ve pilotlarımızı risk gördüğümüz bir yere asla götürmeyiz" dedi.

YARIŞ BAŞINA 40-50 MİLYON EURO

Takımlar, FIA ve yayıncı ekipleriyle birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişinin Katar'a gitmesi bekleniyor. Almanya'da yarışları yayınlayan Sky ise sahaya ekip göndermeme kararı aldı; yarış, kanalın Münih yakınlarındaki merkezinden anlatılacak.

Kararın arkasında para olduğu yorumları yapılıyor. Haberde, Orta Doğu'daki her organizatörün yarış başına 40 ila 50 milyon euro ödediği belirtiliyor. McLaren'in Bahreyn ve Abu Dabi'li yatırımcıları, Audi'de Katar varlık fonunun payı, Aston Martin'de Suudi sermayesi bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK ÇOKTAN BELLİ OLDU

Sportif açıdan iki yarışın önemi sınırlı: Pilotlar şampiyonluğunu Kimi Antonelli, takımlar şampiyonluğunu Mercedes haftalar önce garantiledi. Bölgedeki başka spor organizasyonları ise ertelendi ya da taşındı; Dakar Rallisi Suudi Arabistan'dan Portekiz ve Fas'a alındı.

Kaynak: DW