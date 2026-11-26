Kuveyt ordusu, ülke hava sahasında tespit edilen düşman insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiğini, hayati öneme sahip bir tesise yönelik İran saldırısında düşen parçalar nedeniyle 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülke hava sahası içerisinde çok sayıda düşman insansız hava aracı (İHA) tespit ederek müdahalede bulunduğu bildirildi. Hayati öneme sahip bir tesisin hedef alındığı 'İran saldırısı' sonucunda düşen parçaların 4 kişinin yaralanmasına ve hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, 1 Kuveyt, 2 İtalya ve 1 Pakistan vatandaşı olan yaralıların gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kuveyt ordusunun operasyonel hazırlık düzeyinin en üst seviyede olduğunun vurgulandığı açıklamada, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi.