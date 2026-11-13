İzmir\'de 18 işçinin öldüğü patlamada kaynak işçisi su molasıyla ölümden döndü

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- AA'nın "İklim Zirvesi COP31 Antalya" başlıklı haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

COP31'de enerji dönüşümü gündemi Türkiye-Almanya işbirliğine yeni fırsatlar sunuyor

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Antalya)

Türkiye, jeotermal enerjide 2040'a kadar 10 bin megavat kurulu güç hedefliyor

(Gökçe Küçük Topbaş-Fuat Kabakcı/Antalya)

Atık bataryalar "güvenli kutularda" toplanıp yeniden otomobile dönüşüyor

(Serhat Tutak/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güneş enerjisiyle deniz suyundan tatlı su ve hidrojen üretimi projesi COP31'de tanıtılacak

(Emre Ilıkan/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tüketici hakem heyetlerine 10 ayda 842 bin 695 başvuru yapıldı

Bu dönemde başvuruların yüzde 77'si e-Devlet üzerinden iletildi

Söz konusu sürede 776 bin 822 uyuşmazlık, tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Öğrencilere ara tatilde "aşırı dijital yüklenme" uyarısı

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat:

"Ebeveynler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor"

"Aşırı dijital yüklenme, çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebilir. Ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocuklar, teknoloji kullanımı konusunda ancak 'besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji' ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- AA'nın "Dijital Çağın En Büyük Kripto Hırsızlığı" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık siber saldırıda sosyal mühendislikle yapay zeka bir arada kullanıldı

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

Uzmanlar, Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık siber saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olabileceğini belirtiyor

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

5- Küresel tohumculuk sektörünün geleceği Türkiye'de ele alınacak

Türkiye'de ilk kez 1-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak Asya Tohumculuk Kongresi'nde 45'ten fazla ülkeden 1500'e yakın katılımcının yer alması bekleniyor

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kayhan Yıldırım:

"Türkiye, tohumculukta yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, uluslararası pazarlarda da rekabet eden güçlü bir ülke konumunda. Türkiye'nin tohumculuktaki gücünü dünyaya tanıtacağız"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Şeker fiyatları enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın etkisiyle yükselişini üçüncü aya taşıdı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Şeker fiyatlarındaki yükselişin en büyük nedenlerden bir tanesi, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi"

"Şeker fiyatlarındaki yükselişin bir diğer nedeni de savaş nedeniyle taşımacılık ve sigorta maliyetlerinin artmış olması"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Yapay zeka destekli robotik cerrahi prostat kanseri tedavisinde yeni imkanlar sunuyor

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği 2026 Kongre Başkanı Prof. Dr. Burak Turna:

"Prostat kanseri cerrahisinde yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ve yeni nesil robotik cerrahi sistemlerinin kullanıma girmesi, cerrahın tümörün yerleşimini ve çevresindeki kritik anatomik yapıların ilişkisini daha ayrıntılı değerlendirmesine olanak sağlayabiliyor"

"Bu teknolojiler, uygun hastalarda daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir cerrahi yaklaşımın geliştirilmesine katkı sunuyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Patlama öncesi verdiği su molası hayatını kurtardı

İzmir'de 18 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamada yaralanan 22 yıllık kaynak işçisi Muharrem Yiri, olay sırasında yaşadıklarını anlattı

Muharrem Yiri: "Patlama anında ark ocağının bir alt katında, ocaktan havayı çeken borunun içinde bakım yapıyordum. Su molası için çıktım. Suyu içerken patlama oldu, sonrasını hatırlayamıyorum"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türk sporunun yeni şampiyonlarını yetiştiren proje: Sportif Yetenek Taraması

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit:

"2018 yılından 2026 yılına kadar yaklaşık 6 milyon çocuğumuzu taradık"

"Yetenek taramasından çok başarılı sporcular çıkıyor. Avrupa'da, dünyada, uluslararası arenada madalya almış sporcular var"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.