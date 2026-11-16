Alanya Belediyesporlu Hamza İsmail Yılmazçelik U18 milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
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Alanya Belediyesporlu Hamza İsmail Yılmazçelik U18 milli takım kampına davet edildi

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Alanya Belediyesporlu Hamza İsmail Yılmazçelik U18 milli takım kampına davet edildi
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Alanya Belediyespor altyapısından yetişen 2010 doğumlu Hamza İsmail Yılmazçelik, U18 Erkek Voleybol Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi. 14-21 Kasım'da Ankara'da kampa katılan genç libero, Efeler Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor'un A takımında da yer alıyor.

Alanya Belediyespor altyapısından yetişerek A takım kadrosuna yükselen 2010 doğumlu Hamza İsmail Yılmazçelik, U18 Erkek Voleybol Milli Takımı hazırlık kampına davet edildi.

U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) müsabakalarına hazırlanan U18 Erkek Milli Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı. Alanya Belediyespor'un genç liberosu Hamza İsmail Yılmazçelik de 14-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen hazırlık kampına davet edilen isimler arasında yer aldı. Yılmazçelik, TVF Spor Lisesi Yurdu'nda düzenlenen kampa katılarak milli takım çalışmalarına başladı.

A takım kadrosunda da yer alıyor

Öte yandan bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor'un A takım kadrosunda da bulunan genç libero, daha önce U17 Erkek Milli Takımı hazırlık kampına da davet edilmişti.

Kaynak: İHA
Alanya BelediyesporMilli TakımVoleybolAnkaraSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya Belediyesporlu Hamza İsmail Yılmazçelik U18 milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
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