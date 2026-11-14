Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo, yarın Galatasaray Daikin'i İzmir'de konuk edecek - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo, yarın Galatasaray Daikin'i İzmir'de konuk edecek

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Sultanlar Ligi\'nde Göztepe Yuppo, yarın Galatasaray Daikin\'i İzmir\'de konuk edecek
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Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Göztepe Yuppo, yarın İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak maç öncesinde Göztepe ligde 8'inci, Galatasaray ise 7'nci sırada bulunuyor.

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Göztepe Yuppo, yarın evinde Galatasaray Daikin ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 9'uncu hafta mücadelesinde Akif Kabak, Engin Duman hakem ikilisi düdük çalacak. Biletler 250, 350, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu. Ligde Göztepe 7 maçta 4 galibiyetle 8'inci sırada, Galatasaray ise 8 maçta 4 galibiyetle 7'nci basamakta yer alıyor. Ligde Aras Kargo, 14.00'te lider VakıfBank'ın konuğu olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16.00'da Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkGalatasarayVoleybolİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo, yarın Galatasaray Daikin'i İzmir'de konuk edecek - Son Dakika
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