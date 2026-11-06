Bayburt'ta 5-11 Kasım'da Kamu Spor Oyunları'nda 18 ilden 60 takım mücadele ediyor - Son Dakika
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Bayburt'ta 5-11 Kasım'da Kamu Spor Oyunları'nda 18 ilden 60 takım mücadele ediyor

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Bayburt\'ta 5-11 Kasım\'da Kamu Spor Oyunları\'nda 18 ilden 60 takım mücadele ediyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol ve Masa Tenisi Grup Müsabakaları, 5-11 Kasım'da Bayburt'ta 18 Karadeniz ilinden 60 takımın katılımıyla sürüyor. Başarılı takımlar İzmir'deki Türkiye finallerine katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol ve Masa Tenisi Grup Müsabakaları, 18 Karadeniz ilinden 60 takımın katılımıyla Bayburt'ta gerçekleştiriliyor.

5-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda voleybol erkekler kategorisinde 20, kadınlar kategorisinde 14 takım; masa tenisinde ise erkeklerde 18, kadınlarda 8 takım mücadele ediyor. Grup müsabakalarında başarılı olan takımlar, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, organizasyonda kenti temsil edecek Bayburt Valiliği erkek ve kadın voleybol takımları ile erkek masa tenisi takımını makamında kabul etti. Sporcularla sohbet eden Eldivan, takımlara başarı dileyerek müsabakalar öncesinde moral verdi.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıKaradenizVoleybolBayburtTürkiyeGençlikİzmirKamuSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta 5-11 Kasım'da Kamu Spor Oyunları'nda 18 ilden 60 takım mücadele ediyor - Son Dakika
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