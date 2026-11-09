Yunusemre Belediyespor, Efor Gençlikspor'u 3-2 yenerek puanını 8'e çıkardı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor, Efor Gençlikspor'u 3-2 yenerek puanını 8'e çıkardı

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Yunusemre Belediyespor, Efor Gençlikspor\'u 3-2 yenerek puanını 8\'e çıkardı
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Kadınlar Voleybol 2. Lig'in 9. haftasında Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Efor Gençlikspor'u karar setinde 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki puanını 8'e çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, haftaya Polat Group Didim Belediyespor'a konuk olacak.

Kadınlar Voleybol 2.Lig'de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Efor Gençlikspor'u karar setinde 3-2 mağlup ederek haftayı moralli kapattı.

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2.Lig'in 9.haftasında Efor Gençlikspor'u konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan müsabakanın ilk setini 26-24 alan kırmızı-beyazlı sultanlar, ikinci seti 25-14 kaybetti. Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan Yunusemre Belediyespor, bu seti 25-16 kazandı. Konuk Eforspor dördüncü seti 25-17 alarak mücadeleyi karar setine taşıdı. Karar setinde iyi bir oyun sergileyen Yunusemre Belediyespor, bu seti 15-11, müsabakayı da 3-2 galip tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki puanını 8'e çıkardı. Yunusemre'nin Sultanları haftaya Polat Group Didim Belediyespor'un konuğu olacak.

Kaynak: İHA
VoleybolSporSon Dakika

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