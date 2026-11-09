Bilecik\'te Söğütspor, genç kızlar voleybolunda Bayırköy Belediyespor\'u 3-0 yendi

Bilecik'te genç kızların voleybol mücadelesi 3-0 sona erdi.

Bayırköy Spor Salonu'nda Bayırköy Belediyespor ile Söğütspor arasında Altyapı Genç Kızlar Voleybol Müsabakası oynandı. 20 kişinin takip ettiği karşılaşmada Söğütspor, rakibini 3-0 mağlup etti. Müsabaka öncesinde ve sırasında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Karşılaşma, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan vukuatsız şekilde sona erdi.