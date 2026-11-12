Bayburt'ta Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları 60 takımla sona erdi - Son Dakika
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Bayburt'ta Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları 60 takımla sona erdi

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Bayburt\'ta Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları 60 takımla sona erdi
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Bayburt'un ev sahipliğinde yapılan 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları, voleybol müsabakaları sonrası madalya ve kupa töreniyle tamamlandı. 18 ilden 60 takımın katıldığı organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Bayburt'un ev sahipliğinde düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları, voleybol karşılaşmalarının ardından gerçekleştirilen madalya ve kupa töreniyle sona erdi. 18 ilden 60 takımın katıldığı organizasyonda voleybol branşında kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren takımlar belli oldu.

Erkekler voleybol kategorisinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Bayburt Valiliği ikinci, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu. Kadınlarda ise Trabzon Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birincilik elde ederken Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü sırada yer aldı.

Madalya ve kupa törenine Vali Mustafa Eldivan ve kurum amirleri katıldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törenin ardından protokol üyeleri, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

Öte yandan, organizasyon kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında erkeklerde Rize Valiliği birinciliğe, Kastamonu Valiliği ikinciliğe, Karabük Üniversitesi üçüncülüğe adını yazdırmıştı. Kadınlarda ise Rize İl Sağlık Müdürlüğü müsabakayı birinci, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü olarak tamamlamıştı.

Kaynak: İHA
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