İBB Spor, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda yarın Karşıyaka'ya konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İBB Spor, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda yarın Karşıyaka'ya konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB Spor, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu\'nda yarın Karşıyaka\'ya konuk olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda 6'ncı sıradaki İBB Spor, yarın saat 16.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 4'üncü sıradaki Karşıyaka'ya konuk olacak. İBB Spor da Karşıyaka gibi 5 galibiyetle mücadele ediyor.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek 7'nci maçında 2'nci mağlubiyetini alan 4'ücü sıradaki Karşıyaka yarın evinde kendisi gibi 5 galibiyeti bulunan 6'ncı basamaktaki İBB Spor'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta 13.00'te Eczacıbaşı - Akhisar Bld, 16.00'da Bahçelievler Bld - Denizli BŞB, Altınordu - Aydın BŞB, Bodrumspor - VakıfBank, 17.30'da ise Yeşilyurt - İzmir DSİ müsabakaları oynanacak.

Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal AtatürkKarşıyakaVoleybolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
13:55
Fenerbahçe’den resmi açıklama “Yeni yapılanmaya gidilmiştir“ diyerek duyurdular
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:22:50. #.0.2#
SON DAKİKA: İBB Spor, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda yarın Karşıyaka'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android