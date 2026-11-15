Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nden voleybolda il ikinciliği - Son Dakika
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Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nden voleybolda il ikinciliği

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Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nden voleybolda il ikinciliği
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Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları A Genç Erkekler Voleybol Müsabakaları’nda Eskişehir Fatih Fen Lisesi, il ikincisi oldu.

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları A Genç Erkekler Voleybol Müsabakaları'nda Eskişehir Fatih Fen Lisesi, il ikincisi oldu.

? Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları A Genç Erkekler Voleybol Müsabakaları tamamlandı. Turnuvada mücadele eden Eskişehir Fatih Fen Lisesi takımı, Beden Eğitimi Öğretmenleri Fatih İlbars ve Kamil Beyaztaş yönetiminde çıktığı maçların ardından dereceye girerek il ikincisi olarak bitirdi.

Kaynak: İHA
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