Erzurum, 20 bin kişilik stadyum ve modern spor kampüsüne kavuşuyor - Son Dakika
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Erzurum, 20 bin kişilik stadyum ve modern spor kampüsüne kavuşuyor

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Erzurum, 20 bin kişilik stadyum ve modern spor kampüsüne kavuşuyor
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- Erzurum'da yapımına başlanan 20 bin kişilik stadyum ile spor salonları ve yüzme havuzu, her yaştan insana 7 gün 24 saat hizmet verecek Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur: "İnşallah Erzurumspor'umuz çok modern bir stadyuma kavuştuğunda maçlarını burada oynayacak ve seyircilerimiz de daha nezih ve modern bir statta müsabakaları izleyecek" "Burada 5 bin kişilik spor salonu, voleybol ve basketbol salonu, 10'a yakın bireysel spor salonları, kafeteryalar, mescitler, insanların zaman geçirebileceği rekreasyon alanları bulunacak"

Erzurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce müjdesini verdiği 20 bin kişilik modern stadyumun yanı sıra spor salonları ve yüzme havuzunu kapsayan, her yaştan vatandaşa hitap eden büyük bir spor ve yaşam merkezine kavuşacak.

Yakutiye ilçesinde ağustos ayında 160 dönümlük arazide yapımına başlanan stadyum ve spor tesislerinin yükseleceği alanda fore kazık makineleriyle zemin çalışmaları gerçekleştirilirken, kepçelerle yapılan kazı işlemleriyle inşaat sahası temel aşamasına hazırlanıyor.

Ekipler, vinçler, kamyonlar ve çok sayıda iş makinesinin görev aldığı şantiyede çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürecin başladığını söyledi.

Ardından yetkili kurumlarla işbirliği halinde çalışma yaptıklarını belirten Çakmur, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize verdiği talimatla stadyum, spor salonu ve yüzme havuzunun yapımı için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yer belirledik. Bu inşaat alanı 160 dönümlük bir alan ve Bakanlığımıza tahsis edildi." dedi.

Levent Çakmur, yer tahsisinin ardından projenin ihalesine çıkıldığını ifade ederek, "Sonrasında zemin etüt ihalesine çıkıldı ve bulunduğumuz alanda 1 yıl boyunca zemin etüt çalışmaları yapıldı. Raporlar hazırlandıktan sonra proje aşamasına, ardından da ihale aşamasına geçildi. Ağustos ayında yapılan ihale ile buraya kazmayı vurduk. İnşallah temel atma töreni hazırlıklarını bitirmek üzereyiz. Stadyumumuz, spor salonumuz ve yüzme havuzumuzun 500 iş günü içinde sözleşmesi yapılarak başladı. 500 iş gününde bittiğinde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle burayı törenle Erzurum halkının hizmetine hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Çakmur, "Şu anda makineler, fore kazık makineleri, vinçler ve yaklaşık 150 kişinin çalıştığı bir alan haline geldi. Önümüzdeki yıl kaba inşaatın başlamasıyla burada büyük bir organizasyonla inşaatımız devam edecek. Proje 5 milyar 800 milyona ihale edildi. Burası 2027 yılında inşaat mevsiminin açılmasıyla 1100-1200 kişinin çalışacağı devasa bir inşaat şantiyesine dönüşecek. Şu anda zaten hummalı bir çalışma yürütülüyor. Değişik türden makinelerin çalıştığı devasa bir şantiye durumundayız." ifadelerini kullandı.

"7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsünü Erzurum'a kazandıracağız"

Levent Çakmur, stadyumun bitmesiyle Erzurumspor FK taraftarının daha modern bir alanda maçları izleyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah Erzurumspor'umuz çok modern bir stadyuma kavuştuğunda maçlarını burada oynayacak ve seyircilerimiz de daha nezih ve modern bir statta müsabakaları izleyecek. İnşallah kazasız belasız bitirmeye çalışacağız. Burada 5 bin kişilik spor salonu, voleybol ve basketbol salonu, 10'a yakın bireysel spor salonları, kafeteryalar, mescitler, insanların zaman geçirebileceği rekreasyon alanları bulunacak. Stadyumda da yine ticari alanlarımız ve yine bireysel spor salonları olacak. Toplantı salonları, medya kuruluşlarının rahat çalışabileceği modern bir stadyum haline getireceğiz. Yani 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsünü Erzurum'a kazandırmış olacağız."

Kaynak: AA
Erzurumspor F.K.BasketbolVoleybolGençlikErzurumSporSon Dakika

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