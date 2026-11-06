Karşıyaka Kadın Voleybol, yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Karşıyaka Kadın Voleybol, yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak

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Karşıyaka Kadın Voleybol, yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak
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Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu 7'nci hafta maçında yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Maç Aydın Büyükşehir Belediye Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak; Karşıyaka 5 galibiyetle 2'nci, Aydın ekibi 5'inci sırada.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki son maçında evinde Bergama Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Karşıyaka yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Karşıyaka oynadığı 6 maçta 5 galibiyetle 2'nci sırada, Aydın ekibi ise aynı galibiyet sayısıyla 5'inci basamakta yer alıyor. Grupta aynı saatte Bergama Bld-Altınordu, 16.00'da Denizli BŞB-Eczacıbaşı, 18.00'de Akhisar Bld-Bodrum Bld, 19.00'da ise İzmir DSİ-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.

Kaynak: DHA
Büyükşehir BelediyesporKarşıyakaVoleybolAydınSporSon Dakika

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