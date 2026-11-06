Karşıyaka Kadın Voleybol, yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak

Karşıyaka Kadın Voleybol, yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu 7'nci hafta maçında yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Maç Aydın Büyükşehir Belediye Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak; Karşıyaka 5 galibiyetle 2'nci, Aydın ekibi 5'inci sırada.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki son maçında evinde Bergama Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Karşıyaka yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Karşıyaka oynadığı 6 maçta 5 galibiyetle 2'nci sırada, Aydın ekibi ise aynı galibiyet sayısıyla 5'inci basamakta yer alıyor. Grupta aynı saatte Bergama Bld-Altınordu, 16.00'da Denizli BŞB-Eczacıbaşı, 18.00'de Akhisar Bld-Bodrum Bld, 19.00'da ise İzmir DSİ-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.
Kaynak: DHA
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