Merinos Voleybol, TED Ankara Kolejliler'i 3-2 yenerek ligde 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Merinos Voleybol, TED Ankara Kolejliler'i 3-2 yenerek ligde 6. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda 6 maçta 6 galibiyet alarak 17 puanla liderliğe yerleşti. Son olarak TED Ankara Kolejliler'i 2-1 geriden gelip 3-2 yenen ekip, namağlup ünvanını koruyarak play-off ve Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Merinos Voleybol, sezon sonunda Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak istiyor.

Sezon başında kadrosunu tamamen yenileyen Gaziantep temsilcisi, ligde çıktığı 6 maçta rakiplerine yalnızca 3 set vererek 17 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

Son olarak sahasında konuk ettiği İBA Kimya TED Ankara Kolejliler'i 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, namağlup ünvanını korudu.

Merinos Voleybol Takımı Başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, sezona iyi başladıklarını ve takımın kısa sürede önemli bir uyum yakaladığını söyledi.

Ligdeki yenilmezlik serisinin takıma öz güven kazandırdığını belirten Kayıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu namağlup ünvanı bizim için güzel oldu. Takıma bir öz güven geldi, motive oldular. Her maça artık ayrı hazırlanıyoruz. Herkes bize göre hazırlanmaya başladı. Bu da bizim öz güvenimizi artırdı. İnşallah namağlup olarak ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu lig zorlu olduğu için öncelikle play-off'u hedefliyoruz. Tabii ki Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ama bizim adımımız, maçlarda yaptığımız gibi hafta hafta gitmek. Play-off süreci, final, ardından inşallah Sultanlar Ligi'ne çıkacağız."

-"Artık kazanmayı bilen bir takımız"

Merinos Voleybol'un orta oyuncusu Sevim Odabaşı da takım olarak yakaladıkları galibiyet serisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

TED Ankara Kolejliler maçında önemli bir geri dönüşe imza attıklarını dile getiren Odabaşı, "Artık kazanmayı öğrendik diye yorumluyorum. Kazanmayı bilen bir takımız. Kazandığımız sürece çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Ne kadar geriye düşersek düşelim bir şeylerden korkmuyoruz." dedi.

Takımın pasörü Selen Naz Kıran ise yeni kurulan kadronun kısa sürede güçlü bir birliktelik oluşturduğunu belirterek, "Seyircimize ve spor severlere güzel voleybol izletmek istiyoruz. İyi voleybol oynayalım, seyir zevki yüksek maç izletelim ve sonunda elimizde kazandığımız bir sonuç olsun. Zaten maç maç bakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
TED Ankara KolejlilerGaziantepVoleybolMerinosSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:27
Amedspor taraftarlarından Galatasaray’ın stadı önünde pankartlı mesaj
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:46:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Merinos Voleybol, TED Ankara Kolejliler'i 3-2 yenerek ligde 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android