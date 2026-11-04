2,17 metrelik Ahmet Kerim Andıç, Aliağa Petkimspor ile profesyonel sözleşme imzaladı

2,17 metrelik Ahmet Kerim Andıç, Aliağa Petkimspor ile profesyonel sözleşme imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, 2,17 metre boyundaki ve 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş genç oyuncunun potansiyeline güvendiğini, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyduğunu açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2,17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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