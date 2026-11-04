2,17 metrelik Ahmet Kerim Andıç, Aliağa Petkimspor ile profesyonel sözleşme imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2,17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.