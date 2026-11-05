Muğla Bodrum'da sigorta kutusundan çıkan yangın itfaiyeyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da sigorta kutusundan çıkan yangın itfaiyeyle büyümeden söndürüldü

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Muğla Bodrum\'da sigorta kutusundan çıkan yangın itfaiyeyle büyümeden söndürüldü
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Muğla Bodrum\'da sigorta kutusundan çıkan yangın itfaiyeyle büyümeden söndürüldü
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Muğla Bodrum Yeniköy Mahallesi'nde müstakil evin girişindeki sigorta kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Ev sahiplerinin Fransa'da olduğu öğrenilen evde can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının ana sigortadaki ark nedeniyle çıktığı belirlendi.

Muğla'da müstakil evin sigorta kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde müstakil bina girişindeki sigorta kutusunda yangın başladı. Ev sahiplerinin Fransa'da olduğu öğrenilen evdeki yangını fark eden mahalleli ihbarda bulundu. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının bina ana sigortasında meydana gelen ark nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangın sonucu sigorta kutusu kullanılamaz hale gelirken, dairenin iç kısmı dumandan kısmen zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeYeniköySigortaFransaBodrumGüncelMuğlaYaşamSon Dakika

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