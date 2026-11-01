Karşıyaka deplasmanda Bursaspor'u 86-83 yenerek 6. haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
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Karşıyaka deplasmanda Bursaspor'u 86-83 yenerek 6. haftayı galibiyetle kapattı

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Karşıyaka deplasmanda Bursaspor\'u 86-83 yenerek 6. haftayı galibiyetle kapattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 86-83 mağlup etti. Bursaspor sahasında mağlubiyet yaşarken Karşıyaka deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Alper Özgök

Bursaspor Basketbol: Hammonds 4, Liberty 26, Watson 6, Ergi Tıprancı 6, Taylor 15, Moore 13, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 4, Brown 9

Karşıyaka: Weber 4, El-amin 18, Kelly 18, Yavuz Gültekin 9, Enoch 16, Muhaymin Mustafa 9, Starks 7, Hakan Sayılı 5, Munson, Ouattara

1. Periyot: 19-21

Devre: 39-42

3. Periyot: 57-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 86-83 mağlup etti.

Kaynak: AA
BursasporBasketbolKarşıyakaSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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