Lider Türk Telekom yarın Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkacak

Lider Türk Telekom yarın Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider Türk Telekom, yarın Aliağa Petkimspor'a konuk olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma 13.00'te başlayacak; evinde son iki maçını kaybeden Petkim, iç sahadaki galibiyet hasretini lider önünde bitirmeyi hedefliyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek art arda üçüncü dış saha galibiyetiyle Play-Off potasına dönen Aliağa Petkimspor yarın evinde lider Türk Telekom'la karşılaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Evinde oynadığı son iki maçı kaybeden Petkim iç sahadaki galibiyet hasretine haftaya lider başlayan önünde son vermeye çalışacak. Aliağa ekibi 7 haftada 4 galibiyet alırken, Türk Telekom'un 6 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: DHA
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