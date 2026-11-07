Orhun Ene, Aliağa Petkimspor'un Trabzonspor'u 91-81 yendiği maçı değerlendirdi - Son Dakika
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Orhun Ene, Aliağa Petkimspor'un Trabzonspor'u 91-81 yendiği maçı değerlendirdi

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Orhun Ene, Aliağa Petkimspor\'un Trabzonspor\'u 91-81 yendiği maçı değerlendirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 mağlup etti. Başantrenör Orhun Ene, "Bugün maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik" diyerek üçüncü periyoda iyi bir başlangıç yapıp kontrolü ele aldıklarını söyledi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Trabzonspor maçının ardından, "Bugün maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 mağlup etti. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Maçın genelinde rakibin sertliğine doğru cevap verip ilerleyen bölümlerde kontrolü elimize aldık. Üçüncü periyoda iyi başlamak istiyorduk. İyi bir başlangıç yaparak kontrolü elimize aldık. Bunun verdiği güvenle iyi bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
TrabzonsporOrhun EneSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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