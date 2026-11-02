Orhun Ene, Aliağa Petkimspor'un A.Efes'e 87-77 yenilgisinde enerjiyi yetersiz gördü - Son Dakika
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Orhun Ene, Aliağa Petkimspor'un A.Efes'e 87-77 yenilgisinde enerjiyi yetersiz gördü

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Orhun Ene, Aliağa Petkimspor\'un A.Efes\'e 87-77 yenilgisinde enerjiyi yetersiz gördü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında A.Efes'e 87-77 mağlup oldu. Başantrenör Orhun Ene, özellikle üçüncü periyottaki kötü oyunun ardından sahadaki enerjilerinin maçı kazanmaya yetmediğini söyledi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Sahadaki enerjimiz maçı kazanmak için yeterli değildi" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında A. Efes'e 87-77 mağlup oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kötü oynadık, özellikle de üçüncü periyotta. Geriye düştükten sonra ritmimizi artırsak da bu periyoda daha sert başlamamız gerekiyordu. O bölümde oluşan fark maçın sonuna kadar sürdü. Maçın başında basit hatalar yapmasaydık bugün daha farklı bir görüntü ortaya koyabilirdik. Ancak sahadaki enerjimiz maçı kazanmak için yeterli değildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Orhun EneSigortaTürkiyeEfesSporSon Dakika

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