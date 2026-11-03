Sigorta sektörü çeyrekte 1,1 trilyonu aşan prim üretti, iki şirket denetime alındı - Son Dakika
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Sigorta sektörü çeyrekte 1,1 trilyonu aşan prim üretti, iki şirket denetime alındı

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Sigorta sektörü çeyrekte 1,1 trilyonu aşan prim üretti, iki şirket denetime alındı
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SEDDK, sigorta sektörünün 2026 üçüncü çeyreğini 1,1 trilyon lirayı aşan prim ve 4,7 trilyon liralık aktif toplamıyla tamamladığını açıkladı. BES'te katılımcı sayısı ekim sonunda 18,3 milyona ulaşırken, sektör taramalarında bulgu saptanan iki şirket kapsamlı denetime alındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sigortacılık sektörü yılın üçüncü çeyreğini de güçlü finansallarla tamamladığı açıklandı.

Sigortacılık sektörü, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1,1 trilyon liranın üzerindeki prim üretimi, 4,7 trilyon lirayı aşan aktif toplamı, 600 milyar liraya ulaşan özkaynağı ve yüzde 40 seviyelerindeki özkaynak karlılığı ile istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu itibarla, vatandaşların ve işletmelerin her türlü riskine karşılık teminat sağlayarak finansal istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen sigorta sektörünün tüm önemli göstergeleri pozitif seyrediyor.

Bireysel emeklilik sistemi (BES), çok katmanlı gözetim ve denetim mekanizmalarının sağladığı güven ve istikrarın yanı sıra yüzde 20 Devlet katkısının getirdiği avantajlarla katılımcı sayısı ve portföy büyümesini devam ettiriyor. Sistem, Ekim sonu itibarıyla 18,3 milyona ulaşan katılımcı sayısı ve 2,5 trilyon lirayı aşan portföy büyüklüğü ile vatandaşların emeklilik dönemindeki refahını artırmakla kalmayıp uzun vadeli tasarrufları ekonomiye kazandırma rolünü de başarıyla ifa ediyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum olarak sektör genelinde son 3 yıldır uygulamakta olduğumuz 'finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini programı' kapsamında alınan tedbirler neticesinde, sektörümüzün sermaye yeterlilik seviyesi yüzde 200'leri aşarak yeni zirvelere ulaşmıştır. Nitekim, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings eylül ayında ülkemiz sigorta sektörü değerlendirme notunu iyileştirmiştir. İlave olarak, Kurumumuzca sermaye piyasalarında Eylül ayından bu yana yaşanmakta olan gelişmelerle eş zamanlı surette sektör genelinde art arda gözetim taramaları gerçekleştirilmiştir. Bu taramalarda tespit edilen bulgulara istinaden iki şirket kapsamlı denetime alınmıştır. Bu iki şirket hariç, sektör genelinde söz konusu gelişmelerle bağlantılı risklerin sektör aktif büyüklüğünün on binde birinin altında kaldığı görülmektedir. Bu sonuçlarda Kurumumuzca kararlılıkla uygulanan program tedbirleri kadar riskli finansal kuruluşların sektöre girişine izin verilmemesi etkili olurken, sigorta ve emeklilik şirketlerimizin de uyumuyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin hayli uzağında kalmayı başarmıştır."

Kaynak: İHA
EkonomiSigortaFinansSon Dakika

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