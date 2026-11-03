Garanti BBVA, Esnafa Yönelik İş Birliklerini Yeni İllere Taşıyor - Son Dakika
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Garanti BBVA, Esnafa Yönelik İş Birliklerini Yeni İllere Taşıyor

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Garanti BBVA, Esnafa Yönelik İş Birliklerini Yeni İllere Taşıyor
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Garanti BBVA, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleriyle gerçekleştirdiği iş birliklerine Aydın, Manisa, Tekirdağ ve Samsun'u da ekleyerek 10 ilde 600 binden fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor. İş birlikleri kapsamında esnaf; kredi, POS ve sigorta gibi farklı bankacılık ürün ve hizmetlerine avantajlı koşullarla erişirken Bonus Business'a özel kampanya, taksit ve oda üyelik aidatı avantajlarından da yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, esnafın finansal ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümleri yerel iş birlikleriyle daha fazla işletmeye ulaştırmaya devam ediyor. Banka, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Balıkesir ve Antalya'nın ardından Aydın, Manisa, Tekirdağ ve Samsun'da da Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleriyle yeni anlaşmalar hayata geçirdi. Böylece 10 ilde 600 binden fazla esnafın farklı bankacılık ürün ve hizmetlerinden avantajlı koşullarla yararlanması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen iş birlikleriyle esnafın günlük finansal ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunuluyor. Program kapsamında işletmeler; finansman ihtiyaçlarına yönelik kredi çözümlerinden, tahsilat süreçlerini kolaylaştıran POS hizmetlerinden ve faaliyetlerine yönelik sigorta ürünlerinden avantajlı koşullarla yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra Bonus Business'ın sunduğu kampanya ve taksit imkânlarıyla işletmelerin finansal süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Programın bir diğer avantajı ise oda üyelik aidatlarına yönelik sunulan Bonus puan fırsatı. İş yeri sahiplerinin kart sahibi oldukları yıl içerisinde ödedikleri oda üyelik aidatları, Bonus puan olarak kartlarına yükleniyor. Kazanılan puanlar üyelik aidatlarının ödenmesinde kullanılabiliyor. Esnaf ayrıca birliklerin yerel anlaşmaları kapsamında üye iş yerlerinde sunulan indirimlerden de faydalanabiliyor.

“Esnafımıza sunduğumuz avantajları daha fazla şehre taşıyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, iş birliklerinin genişlemesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Garanti BBVA olarak esnafımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, işletmelerin günlük faaliyetlerini kolaylaştıran ve finansal süreçlerini destekleyen çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerini de bu yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Balıkesir ve Antalya'nın ardından Aydın, Manisa, Tekirdağ ve Samsun'u da programımıza dahil ederek 10 ilde 600 binden fazla esnafa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu iş birlikleri kapsamında esnafımıza kredi, POS ve sigorta başta olmak üzere farklı bankacılık ürün ve hizmetlerinde avantajlı koşullar sunuyor, Bonus Business'ın sağladığı kampanya ve taksit imkânlarıyla işletmelerimizin finansal süreçlerini destekliyoruz. Esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırırken tahsilat, ödeme ve risk yönetimi gibi günlük iş süreçlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerel paydaşlarımızla iş birliklerimizi güçlendirerek esnafımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya ve işletmelerimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Yerel iş birlikleriyle esnafa çok yönlü avantaj

Garanti BBVA'nın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleriyle gerçekleştirdiği anlaşmalar, iş yeri sahiplerine iki yıl boyunca farklı bankacılık ürün ve hizmetlerinde avantajlar sunuyor. İş birlikleri kapsamında esnaf, işletmelerinin finansman ihtiyaçları için kredi çözümlerine, satış ve tahsilat süreçleri için POS hizmetlerine ve faaliyetlerine yönelik sigorta ürünlerine avantajlı koşullarla erişebiliyor.

Bu imkânlara ek olarak Bonus Business'ın kampanya ve taksit fırsatları, oda üyelik aidatlarının Bonus puana dönüştürülmesi ve yerel üye iş yeri indirimleri de program kapsamında sunulan avantajlar arasında yer alıyor.

Garanti BBVA, yerel paydaşlarıyla geliştirdiği iş birlikleri aracılığıyla esnafın finansal ihtiyaçlarına farklı alanlarda çözüm sunmayı, işletmelerin günlük faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve yerel ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçlıyor.

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