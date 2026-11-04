Sinop\'ta trafodan yükselen duman paniğe yol açtı, arızalı 3 sigorta değiştirildi

Sinop'ta duman çıkan trafoya hızla müdahale eden ekipler, kısa sürede problemi çözdü.

Olay, saat 12.15 sıralarında Sinop'un Osmaniye Mahallesi Akliman mevkiinde meydana geldi. Bir trafodan gelen ses ve çıkan alevin ardından dumanlar yükseldi. Paniğe kapılan çevre sakinleri, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoda inceleme yaptı. Kontrollerde yangın olmadığı, dumanın sigorta arızası nedeniyle çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine durum YEDAŞ ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemede arızalandığı belirlenen 3 sigorta, ekipler tarafından değiştirildi.