VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup edip yarı finali gördü - Son Dakika
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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup edip yarı finali gördü

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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker\'i 3-1 mağlup edip yarı finali gördü
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AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Sarı-siyahlılar yarı finalde Zeren Spor ile Galatasaray Daikin arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, İbrahim Acar

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Marina Markova, Berka Buse Özden, Tijana Boskovic, Vanja Ivanovic, Deniz Uyanık, Monika Brancuska, Zehra Güneş, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar (L)

NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER: Nina Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Zuzanna Gorecka, Ecenur Aksoy, Yaasmeen Bedart Ghani, Diaris Perez, Zeynep Sıla Yaşar, Merve İzbilir (L), Helin Kayıkçı (L)

SETLER: 25-20, 23-25, 25-13, 25-18

SET SÜRELERİ: 24', 30', 25', 24'

AXA Sigorta Kupa Voley'in son şampiyonu VakıfBank, çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlı ekipte Marina Markova 24, Tijana Boskovic 19, Berka Buse Özden 14, Vanja Ivanovic 13 ve Deniz Uyanık 12 sayı kaydetti.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci seti 25-23 alan Nilüfer Belediyespor Eker, maçta durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette etkili bir performans ortaya koyan sarı-siyahlılar, 25-13'lük skorla yeniden öne geçti. Dördüncü seti de 25-18 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

VakıfBank, yarı finalde Zeren Spor ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: DHA
Vakıflar BankasıGalatasaraySigortaMarinaSporSon Dakika

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