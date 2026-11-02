Y. Denizli Basket, pota altını 2.06'lık Amerikalı pivot Ezra Ausar'la güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Y. Denizli Basket, pota altını 2.06'lık Amerikalı pivot Ezra Ausar'la güçlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Y. Denizli Basket, pota altını 2.06\'lık Amerikalı pivot Ezra Ausar\'la güçlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Y. Denizli Basket, Amerikalı pivot Ezra Ausar ile anlaşma sağladı. 2.06 metre boyundaki 5 numaranın atletizmi ve pota altındaki etkinliğiyle yeşil-siyahlı ekibin rotasyonuna güç katması bekleniyor.

Y. Denizli Basket, kadrosunu Amerikalı pivot Ezra Ausar ile güçlendirdi. 2.06 metre boyundaki genç basketbolcu, atletizmi, fiziksel gücü ve pota altındaki etkinliğiyle yeşil-siyahlı ekibin yeni kozlarından biri olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa arenasında mücadelesini sürdüren Y. Denizli Basket, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Denizli temsilcisi, Amerikalı basketbolcu Ezra Ausar ile anlaşma sağladı. 14 Şubat 2003 doğumlu olan ve 2.06 metre boyunda bulunan Ausar, 5 numara pozisyonunda görev yapıyor. Fiziksel özellikleri, atletik yapısı ve hücumdaki bitiriciliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, Denizli ekibinin pota altı rotasyonuna güç katması bekleniyor.

NCAA kariyerinde dikkat çeken istatistikler

Kolej basketbolunda önemli bir tecrübe kazanan Ezra Ausar, son olarak USC (University of Southern California) forması giydi. 2025-2026 sezonunda NCAA'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Amerikalı oyuncu, maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 58,3 isabet oranıyla oynayan Ausar, özellikle potaya yakın bölgelerdeki etkili performansıyla öne çıktı.

Ezra Ausar'ın en önemli özellikleri arasında ribaund mücadelesindeki etkinliği, atletizmi ve birebir pozisyonlarda fiziksel üstünlük kurabilmesi bulunuyor. Hücumda potaya yönelmeyi seven genç basketbolcu, savunmada da fiziksel özelliklerini kullanabilen bir oyuncu profili çiziyor. Ausar'ın hem hücum hem de savunma ribaundlarında sağlayacağı katkının, Y. Denizli Basket'in oyun yapısına önemli bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

Başantrenör Zafer Aktaş yönetimindeki Y. Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile FIBA Europe Cup'ta yoğun bir maç takvimi içerisinde mücadele ediyor. Özellikle sıklaşan karşılaşmalar ve deplasman trafiği nedeniyle kadro derinliğinin önem kazandığı bu dönemde Ezra Ausar transferi, yeşil-siyahlıların rotasyonunu güçlendirmeye yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
SigortaTürkiyeDenizliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:18:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Y. Denizli Basket, pota altını 2.06'lık Amerikalı pivot Ezra Ausar'la güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android