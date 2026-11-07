CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel esnafı dinledi, 100 bin liralık asgari ücret savunuldu

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Pendik'te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde işletme sahipleri ve vatandaşların ekonomik sorunlarını dinledi. Yüksel, küçük işletmelerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Esnafın derdi, mahallenin derdidir. Kepengi açık tutma mücadelesi veren, alın teriyle evine ekmek götüren esnafımızın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Gençlik kollarında birlikte görev yaptığı isimlerin bugün örgütün farklı kademelerinde sorumluluk üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, CHP'nin köklü siyasi geleneğine ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma mesajı verdi. Ziyaret kapsamında Pendik'te esnaf ziyaretinde bulunan Yüksel, vatandaşların ekonomik sorunlarını dinledi.

Pendik İlçe Başkanlığında partililere hitap eden Mehmet Ali Yüksel, CHP'nin geçmişten gelen birikiminin ve siyasi değerlerinin önemini vurguladı. Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP gibi köklü gelenekler ve hukuk bütünü bir partide siyaset yapıyorsanız bu mutlulukları her an, her yerde görebiliyorsunuz. CHP içerisinde olmak bizi her zaman motive eder. Sizi gördüğüm zaman böylesine kirli, böylesine yanıltılmış sürecin sonunda CHP'lilerin kendi inşa ettikleri değerlerin farkındalığına sahip çıkmasını görüyorum. Bu son derece umut verici. Devleti kurmuş, hukuk inşa etmiş, ilke ve prensipler belirlemiş CHP, kendi kadrolarıyla birlikte o hakikate sarılmış durumda. Bunu İstanbul'un her ilçesinde, mahallesinde gözlemliyorum. Gerçeklere sahip çıkacağız. Partimize ve partimizin inşa ettiği Cumhuriyet'e kararlılıkla sahip çıkacağız."

PENDİK ÇARŞISINDA ESNAFIN GÜNDEMİ EKONOMİ

Yüksel, ilçe başkanlığındaki ziyaretinin ardından çarşı esnafını ziyaret ederek işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Yüksel, ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde vatandaşlar ve esnaf, artan fiyatlar ve geçim koşullarından şikayet etti. Yüksel'in Pendik programındaki son durağı ise Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu. Oda Başkanı Bilal Gündoğdu ile bir araya gelen Yüksel, küçük işletmelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar hakkında bilgi aldı.

"ESNAF VE SANATKARIMIZ ÇOK BÜYÜK SIKINTI İÇERİSİNDE"

Oda Başkanı Bilal Gündoğdu, özellikle son yıllarda esnaf ve sanatkarların ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Kira, sigorta, Bağ-Kur ve stopaj giderlerinin işletmeler üzerindeki yükü artırdığını ifade eden Gündoğdu, piyasadaki para dolaşımının yetersiz kalmasının da esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

Başkan Gündoğdu, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmesinde, "Üç beş senedir, özellikle 2025 ve 2026 yıllarında esnaf ve sanatkarımız çok büyük sıkıntı içerisinde. Öncelikle kira meselemiz var. Esnafımız bir yerde kiracıysa çok büyük sıkıntı çekiyor. Yanında çalıştırdığı işçinin sigortası, Bağ-Kur'u yüksek. Stopajı da devlete ödüyoruz. Bunların hepsinin üst üste gelmesinin nedeni, piyasada para ve iş dönmüyorsa bize yansımıyor. Piyasada para dönecek. Emeklinin parası olacak, asgari ücretlinin aldığı ücret de bugünkü koşullara göre değerlendirilmeli" dedi.

Asgari ücretin 100 bin lira olması gerektiğini savunan Gündoğdu, böyle bir artışın işverenler açısından da yeni maliyetler doğuracağını belirterek ekonomik sorunların bütün kesimleri etkilediğine de dikkati çekti.

"HÜKÜMET İPİ ELİNDEN KAÇIRDI"

Başkan Gündoğdu, hükümetin mevcut sorunlara çözüm üretmekte zorlandığını ifade ederek, "Hükümet ipi elinden kaçırdı" ifadelerini kullandı. Ülkede yaşanan fon vurgununa da değinen Gündoğdu, bu gelişmelerin iş dünyasından küçük esnafa, emekliden vatandaşa kadar geniş bir kesimi etkilediğini söyledi.

Hukukun etkin biçimde işletilmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, "Bir ülkede hukuk yoksa ahlak düzenimiz de eksiye düşer. Açık söylüyorum, ülke bataklıkta. Biz bunu görüyoruz, yukarıdakiler bunu görür mü, onu bilmem" diye konuştu. Siyasetçilere birlik ve beraberlik çağrısında da bulunan Gündoğdu, ülkenin sorunlarının çözümü için siyasi ayrışmaların geride bırakılması gerektiğini belirtti. Gündoğdu, mevcut yönetim sisteminin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini savunarak siyasi aktörlerin ortak hareket etmesinin önemine işaret etti.

YÜKSEL'DEN HUKUK VE ADALET VURGUSU

Oda Başkanı Bilal Gündoğdu'nun değerlendirmelerinin ardından söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, toplumda birlik ve beraberliği sağlayan temel unsurun hukuk olduğunu söyledi. Hukukun kişilere, siyasi görüşlere, mezheplere veya aidiyetlere göre değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yüksel, herkesin kim olduğundan çok ne yaptığına bakılması gerektiğini ifade etti. Yüksel, şöyle konuştu:

"Bizde bir arada yaşama iradesini oluşturan kavram hukuktur. Bizler, değerlerimizden sonra inşa ettiğimiz hukuka 'benim partimden, benim cemaatimden, benim aşiretimden, benim mezhebimden, benim memleketimden' diye bakarsak ortada hukuk kalmaz. Ortada hukuk da kalmayınca birliktelik de mümkün olmaz. Herkesin artık, kimin kim olduğuna değil, kimin ne yaptığını takip etmesi gerekir."

"KİM HUKUKSUZLUK YAPIYORSA HESAP VERMELİ"

Türkiye'de gündeme gelen şaibe ve yolsuzluk iddialarına değinen Yüksel, hukukun herkes için eşit uygulanması gerektiğini vurguladı. Toplumun hukuksuzluk iddiaları karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirten Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir ülkede baştan aşağı şaibe iddialarıyla ortada duranlar, hayatı boyunca tek bir şaibe ve leke üzerinde olmayan adamları bu ülkede karalamaya kalkıyorsa ve toplum buna sessiz kalıyorsa, idare etmeye çalışıyorsa toplum da bu durumu yeniden gözden geçirmek zorunda. Çünkü bizim milletimiz duygusaldır, kadirşinastır. Devletin her kurum ve kuruluşundan pis kokular geliyor. Güya ona alternatif olduğu iddiasında bulunan malum şahıslar ondan beter çıkıyor. Onun için kim ne yapıyor diye izlemek zorundayız. Kim hukuksuzluk yapıyorsa, kim bu garip gurabanın malına çöküyorsa, kim hırsızlık yapıyorsa 'bizdendir, ondandır, bundandır' yaklaşımında olamayız. Kim yapıyorsa hukuk önünde hesap vermesini sağlamak durumundayız."

"ESNAFIN DERDİ, MAHALLENİN DERDİDİR"

Ziyaretin sonunda esnafın yaşadığı sorunlara da dikkati çeken Mehmet Ali Yüksel, küçük işletmelerin ayakta kalma mücadelesinin toplumun tamamını ilgilendirdiğini belirterek, "Esnafın derdi, mahallenin derdidir. Kepengi açık tutma mücadelesi veren, alın teriyle evine ekmek götüren esnafımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.