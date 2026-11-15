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- Biotekno Körfez Basket: 82 - Galatasaray MCT Technic: 81
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Alper Gökçebel
Biotekno Körfez Basket: Buie 21, Davis 22, Mert Akay, Berk Can Akın 3, Mitchell 19, Akhan Demirtaş, Altan Çamoğlu, Reese 13, Danusevicius, Barna 4
Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Şehmus Hazer 9, Berkan Durmaz 10, Nikolic 21, Smailagic 6, Metu 10, Ballo 6, Buğrahan Tuncer 4, KJ Simpson 6
1. Periyot: 20-14
Devre: 44-37
3. Periyot: 70-60
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 82-81 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 44-37 önde gitti.
Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 70-60 üstün girdi.
Son periyotta hücumda etkili olan Galatasaray MCT Technic, farkı azaltarak maçın son bölümünde öne geçti. Son anlarda yeniden üstünlüğü ele geçiren Biotekno Körfez Basket, son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Johnny Davis 22, Boo Buie 21 ve Matt Mitchell 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.