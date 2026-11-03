Aliağa Petkimspor evinde Anadolu Efes'e 87-77 yenildi, 6 haftada 3 galibiyette kaldı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor evinde Anadolu Efes'e 87-77 yenildi, 6 haftada 3 galibiyette kaldı

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Aliağa Petkimspor evinde Anadolu Efes\'e 87-77 yenildi, 6 haftada 3 galibiyette kaldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'e 87-77 mağlup oldu ve 6 hafta sonunda 3 galibiyette kaldı. Antrenör Orhun Ene, üçüncü periyottaki kötü oyunun farkı belirlediğini, maçın başındaki basit hatalara ve yetersiz enerjiye dikkati çekti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste iki deplasman galibiyetinin ardından evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e 87-77 mağlup olmaktan kurtulamadı. Maçta rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen Petkimspor üçüncü periyotta geriye düştekten sonra farkı kapatamadı. Ligde 6 hafta sonunda 3 galibiyette kalan Petkim'de antrenör Orhun Ene, "Özellikle üçüncü periyotta kötü oynadık. Geriye düştükten sonra ritmimizi artırsak da bu periyoda daha sert başlamamız gerekiyordu. O bölümde oluşan fark maçın sonuna kadar sürdü. Maçın başında basit hatalar yapmasaydık bugün daha farklı bir görüntü ortaya koyabilirdik. Ancak sahadaki enerjimiz maçı kazanmak için yeterli değildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
Anadolu EfesOrhun EneSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor evinde Anadolu Efes'e 87-77 yenildi, 6 haftada 3 galibiyette kaldı - Son Dakika
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