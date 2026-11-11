Erzincan Refahiye\'deki Yurtbaşı köyünde kar 59 santimetreyle Türkiye\'de dördüncü oldu

Erzincan Refahiye'deki Yurtbaşı köyünde kar 59 santimetreyle Türkiye'de dördüncü olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye genelindeki ölçümlerde en yüksek kar kalınlığı 82 santimetreyle Rize Çamlıhemşin'deki Palovit Yaylası'nda kaydedildi. Erzincan Refahiye'deki Yurtbaşı köyünde 59 santimetre ölçülen kar, Türkiye genelinde dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye genelinde kar kalınlığının en yüksek ölçüldüğü noktalar arasında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı köyü de yer aldı.
Açıklanan kar kalınlığı ölçümlerine göre, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası 82 santimetreyle ilk sırada yer alırken, Güneysu Handüzü Yaylası 80, İkizdere Çağrankaya Yaylası ise 76 santimetre kar kalınlığıyla sıralandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünde ise kar kalınlığı 59 santimetre olarak ölçüldü.
Yurtbaşı köyü, açıklanan verilerde Türkiye genelinde kar kalınlığının en fazla olduğu yerler arasında dördüncü sırada yer aldı.
Ölçümlerde Rize, Trabzon ve diğer illerdeki yüksek kesimlerde de kar kalınlığının önemli seviyelere ulaştığı görüldü.
Kaynak: İHA
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