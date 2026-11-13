Elektrik çalışması sırasında boru patladı, Güneysu yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elektrik çalışması sırasında boru patladı, Güneysu yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elektrik çalışması sırasında boru patladı, Güneysu yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rize'de özel bir elektrik dağıtım şirketinin çalışması sırasında Andon içme suyu isale hattına ait boru patladı. Tazyikli su Rize-Güneysu kara yolunda çukur oluşturdu; yol tek yönlü ulaşıma kapatılırken ilçeye alternatif güzergahlardan kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Rize'de elektrik dağıtım şirketinin çalışmaları sırasında içme suyu isale hattı patladı. Bölgede çalışma başlatılırken, Rize- Güneysu kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

Engindere Mahallesi'nde özel elektrik dağıtım şirketinin yürüttüğü çalışma sırasında Güneysu kara yolundan geçen Andon içme suyu isale hattına ait boru patladı. Tazyikli suyun etkisiyle Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu yönünde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda görevli sevk edildi.

İş makineleriyle yolda onarım çalışması başlatılırken, Rize Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de yolu ulaşıma kapatarak sürücülerin güvenliğini sağladı. Bölgede isale hattı ve yolu onarma çalışmaları sürerken, ilçeye ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak sağlanıyor. Diğer yandan çalışmalar dron kamerasıyla havadan kaydedildi.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerGüneysuGüncelYaşamRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
17:05
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:54:29. #7.12#
SON DAKİKA: Elektrik çalışması sırasında boru patladı, Güneysu yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android