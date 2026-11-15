Rize Çayeli\'nde sağanak sonrası Derecik\'te heyelan oluştu, toprak dereye sürüklendi

Rize Çayeli'nde sağanak sonrası Derecik'te heyelan oluştu, toprak dereye sürüklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize Çayeli'nde sağanak sonrası Derecik köyünde heyelan oluştu, yamaçtan kopan toprak dere yatağına sürüklendi. Muhtar Ramazan Küçüksarı, 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini, üstteki evlerde kimsenin bulunmadığını söyledi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi.
İlçe genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.
Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.
Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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