Rize Çayeli\'nde 21 Ekim 2024 heyelanının ardından yamaçtaki toprak kayması sürüyor

Rize Çayeli'nde 21 Ekim 2024 heyelanının ardından yamaçtaki toprak kayması sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde 21 Ekim 2024'te yaşanan heyelanın ardından yamaçtaki toprak hareketi durmadı. Yağışlarla nem oranı artan yamaçtan kopan toprak parçaları aşağıya akıyor ve yöre halkını tedirgin ediyor.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde, 21 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı yamaçta zaman zaman toprak akışı sürerken, durum bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açıyor.
Edinilen bilgilere göre, 21 Ekim 2024'de yaşanan heyelanla birlikte zemini yumuşayan ve stabilitesini kaybeden yamaçta toprak kaymaları tamamen durmadı. Özellikle yağışların ardından ve zemindeki nem oranının artmasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak parçalarının aşağıya doğru akıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayarak dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından yamaçtaki toprak kaymaları da devam ediyor. Zaman zaman kayan toprak yöre halkını tedirgin ediyor.
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