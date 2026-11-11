Türkiye'nin en fazla kar alan yeri 82 santimetreyle Rize'deki Palovit Yaylası oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin en fazla kar alan yeri 82 santimetreyle Rize'deki Palovit Yaylası oldu

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Türkiye\'nin en fazla kar alan yeri 82 santimetreyle Rize\'deki Palovit Yaylası oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası'nda ölçüldü. Rize'de güneşli havanın pazar gününe kadar sürmesi, cuma ve cumartesi sıcaklığın 22 dereceye çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin en fazla kar alan ilk üç noktası Rize sınırları içerisinde yer aldı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Kent genelinde son iki gündür güneşli hava yüzünü gösterirken, yüksek kesimlerdeki kar örtüsü erimedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde gerçekleştirilen kar kalınlığı ölçümlerinde ise Rize listenin zirvesinde yer aldı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'de en fazla kar kalınlığının kaydedildiği nokta 82 santimetre ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası oldu. Sıralamada Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası 80 santimetre ile ikinci, İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası ise 75 santimetre ile üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada 59 santimetre ile Erzincan'ın Yurtbaşı köyü bulunurken, listenin devamında Rize'nin İkizdere ilçesi Cimil Yaylası 47 santimetre ile 5'inci sırada, Siirt'in Okçular köyü 42 santimetre ile 6'ncı sırada, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaleköy ise 35 santimetre ile 7'nci sırada yer aldı.

Öte yandan Rize'de etkisini sürdüren güneşli havanın pazar gününe kadar devam edeceği, hava sıcaklıklarının yükselerek cuma ve cumartesi günleri 22 dereceye kadar ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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